Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ve İl Yönetim Kurulu üyeleri program kapsamında ilk olarak Maden ilçesinde Kaymakam İbrahim İşleyen ve Maden Belediye Başkanı Musa Orhan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Planı yetkililere takdim edilerek planın içeriği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Saadet Partisi heyeti daha sonra Sivrice ilçesine geçerek Sivrice Kaymakamı Yusuf Akın ve Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Kalkınma Planı’nın hedefleri ve Türkiye ekonomisine yönelik öngörülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Kurumsal ziyaretlerin ardından Saadet Partisi heyeti ilçelerde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara değinerek üretim odaklı kalkınma modelinin önemine dikkat çekti.

Yüksel, asgari ücretli, emekli ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek Türkiye’nin yeniden güçlü bir ekonomi haline gelmesi için üretim seferberliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Planı’nın ülkenin dört bir yanında hayata geçirilecek yatırımlarla milyonlarca kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini belirten Yüksel, planın merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başlattığı ağır sanayi hamlesinin günümüz şartlarına uyarlanmış bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Program kapsamında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Saadet Partisi heyeti, Türkiye Kalkınma Planı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Maden ve Sivrice ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretler vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

