Prof. Dr. Yasemin Açık’ın, “Bu topraklara olan borcum” diyerek 17 Mart 2016’da üretime başladığı Seza Çimento 10 yaşında.

Bölgenin en büyük ve en çevreci yatırımlarından biri olarak faaliyetlerinisürdüren Seza Çimento, günümüz itibarıyla 10 bin kişinin hayatına dokunurken 22 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine ve yerel kalkınmaya katma değer sağlıyor. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Açık, “Fabrikamızın başarısı, kolektif bir emeğin ve bu toprakların insanıyla kurduğumuz sarsılmaz bağın eseridir. Ancak bizim için asıl yolculuk şimdi başlıyor” dedi.

Prof. Dr. Yasemin Açık’ın, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma, yerel kalkınma ve toplumsal refahı artırma vizyonuyla hayata geçirdiği Seza Çimento, kuruluşunun 10. yılını doldurdu. Elazığ’ın en büyük, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ise en büyük ve en çevreci yatırımlarından biri olan fabrika, akademiden şantiyeye uzanan bir başarı öyküsünü temsil ediyor.

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Halkla iç içe olduğum için bölgenin ihtiyacını biliyordum”

Halk Sağlığı Uzmanı olan Prof. Dr. Açık’ın akademiden ayrılarak kurduğu Seza Çimento, sektörün kurucusu kadın olan ilk ve tek çimento fabrikası olma özelliğini taşıyor. Baskil ilçesinde, elektriği, suyu, hatta yolu bile olmayan zorlu bir arazide 23 ayda üretime geçirilen fabrikadaki ilk üretimi bugün hala dün gibi hatırladığını söyleyen Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Açık, “Bu yatırımı yaparken temel amacımız, bir üretim tesisi kurmanın çok ötesindeydi. Halkla iç içe olduğum için Elazığ’ın sanayi yatırımına, işe, üretmeye ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde görüyordum. Bu nedenle doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcumu ödemek için sürdürülebilir bir istihdam ve kalkınma merkezi inşa etmeye odaklandık. Seza Çimento’nun başarısı, kolektif bir emeğin ve bu toprakların insanıyla kurduğumuz sarsılmaz bağın eseridir” dedi.

“Geçmişin emeğiyle geleceğin teknolojisini buluşturacağız”

Seza Çimento’nun geride bıraktığı 10 yıldaki kazanımlarını, üretim ekonomisi temelli, ihracata dayalı, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı bir vizyonla geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Açık, “Bizim için asıl yolculuk şimdi başlıyor. Dünya genelinde savaşların, ekonomik kırılmaların yaşandığı, yapay zekanın iş yapış şekillerini dönüştürdüğü, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin giderek daha fazla hissedildiği bu dönemde; inovasyon, teknoloji, Ar-Ge yatırımlarımız ve çevreci üretim modelimizle hem ekonomik değer yaratmayı hem de doğayla uyumlu, insanı merkezine alan dijital bir ekosistemi yarınlara taşımayı hedefliyoruz. Geçmişin emeğiyle geleceğin teknolojisini bu topraklarda buluşturmaya devam edeceğiz.”

“Daha büyük başarılara imza atacağız”

Prof. Dr. Açık ayrıca, fabrikanın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere ve ailelerine teşekkür ederek şunları söyledi; “Bu 10 yıllık başarı hikayesinin asıl kahramanları, ilk günden itibaren vizyonumuza ortak olan, emeğini ve yüreğini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımdır. Seza Çimento ailesinin her bir ferdine şükranlarımı sunuyor, yeni dönemimizde de hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”

Rakamlarla Seza Çimento

• Seza Çimento günde 5.500 ton klinker ve 7.500 ton çimento üretimi gerçekleştiriyor.

• Avrupa ve Güney Amerika başta olmak üzere 22 ülkeye ihracat yapılıyor. Yurt içinde ise öncelikli olarak deprem bölgesinin ihtiyaçları karşılanıyor.

• 500 kişiye direkt istihdam sağlayan Seza Çimento; çalışanlar, tedarikçiler, diğer paydaşlar ve aileleri ile birlikte bölgede yaklaşık 10 bin kişinin hayatına katkı sağlıyor.

• Endüstri 4.0 odağında kurulan Seza Çimento’da; RoboLab, SCADA ve Expert sistemi ile enerji verimliliği yüksek, kalori değerleri düşük, standart sapması düşük sürdürülebilir kalitesi olan klinker ve çimento üretiliyor.

• 2026 yılında ‘ikiz dönüşüm’ vizyonu kapsamında dijitalleşme ve yeşil dönüşüme odaklanan Seza Çimento; Akıllı Araç Kabul ve Otomatik Yükleme Sistemi kullanmaya başladı ve filosuna 16 adet tamamen elektrikli iş makinesini dahil etti. Seza Çimento ayrıca, Türkiye’nin ilk yerli ve millî bataryalı manevra lokomotifini satın alarak, sürdürülebilirlik eksenli dönüşümünü raylı sistemler alanına da taşıdı.

• Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Yasemin Açık Ar-Ge Merkezi içerisinde Proje Koordinasyon Merkez Ofisi bulunuyor. Şimdi bu merkeze ek olarak fabrika içerisinde Seza Çimento Ar-Ge Merkezi kurulacak. Fırat Üniversitesi iş birliğiyle hazırlıkları devam eden merkezin 2026 yılı içerisinde açılması hedefleniyor.

• Fabrikanın yanına kurulan 17,6 MW AC / 21 MW DC kapasiteli güneş enerjisi santrali sayesinde Seza Çimento’nun elektrik ihtiyacının yüzde 30’u güneş enerjisinden karşılanıyor. Bu yatırıma ek olarak planlanan 58,4 MW AC kapasiteli yeni santral tamamlandığında elektrik ihtiyacının %100’ü temiz enerji kaynağından karşılanacak. 150 MW AC depolamalı yenilenebilir enerji (GES ve RES) ön lisansı olan Seza Çimento en kısa sürede gerekli izinleri tamamlayarak yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

• Seza Çimento 2030’a kadar tamamen dijital, düşük karbonlu ve rekabet gücü yüksek bir üretim modeline geçmeyi hedefliyor.

