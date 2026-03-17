Düzenlenen programa il yönetimi üyelerinin yanı sıra, Anahtar Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gültekin Cavlı, Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın ve Gençlik Kolları Başkanı Enes Özbay da katıldı.

Etkinlikte konuşan parti temsilcileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, bu tür organizasyonların toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Vatandaşlara yapılan tatlı ikramı ile iftar öncesi güzel bir atmosfer oluşturulurken, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.