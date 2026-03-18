Gök; “Çanakkale Savaşı, imanla küfrün savaşıdır. Çanakkale’de üstün olan ne silahtı, ne top, ne tüfek… Üstün olan, Mehmetçiğin imanıdır. Şehitlerimiz, ‘önce Allah’a, sonra milletime canım feda olsun’ diyerek şehadet şerbetini içtiler. Bu zafer, maddi imkânsızlıklara rağmen, inancın ve maneviyatın galip geldiği bir destandır.

"İster gecenizi gündüzünüze katarak bu hak dava için çalışın,ister yan gelip yatın. Bu Hak davanın başarısı ne bir gün öne alınabilir, ne de bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele, bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir.” diyordu Erbakan Hocamız…

Çanakkale Ruhunun kıyamete kadar yaşatılması adına mücadelemizin devam edeceğini ifade ediyor ve bu vesile ile Çanakkale Deniz Zaferinin 111. yılında bu zaferi bizlere yaşatan kahraman şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah (cc)’dan Rahmet diliyorum”

SELAM OLSUN BU DAVANIN ŞEHİTLERİNE,

SELAM OLSUN BU DAVANIN NEFERLERİNE,

SELAM OLSUN BU DAVANIN DELİLERİNE