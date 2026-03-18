Başkan Gök; “Samsun’da görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin, vaka nakli esnasında geçirdiği trafik kazası sonucunda Paramedik Recep Sağıroğlu hayatını kaybetmiş, ekipte görevli ATT Oğuzhan K. ve ATT Tuğba A. ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri devam etmekte olup, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Görev esnasında yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Samsun’da yaşanan bu üzücü olay, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin görev şartlarının ne denli riskli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ne yazık ki benzer olaylar daha önce de yaşanmış olup, bu durum sahada görev yapan personelin karşı karşıya olduğu risklerin sürekliliğini ortaya koymaktadır.

112 Acil Sağlık Hizmetleri; trafik kazaları, adli vakalar, şiddet olayları, afetler ve olağanüstü durumlar başta olmak üzere birçok yüksek riskli alanda kesintisiz hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda görev yapan ambulans ekipleri;

• Olay yerlerinde zaman zaman güvenlik riski taşıyan ortamlarda görev yapmakta,

• Trafikte yüksek dikkat ve zaman baskısı altında hasta nakli gerçekleştirmekte,

• Olumsuz hava ve zorlu coğrafi şartlarda hizmet sunmak zorunda kalmaktadır.

Ayrıca sahada görev yapan sağlık çalışanlarının; sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalabildiği, bazı durumlarda kolluk kuvveti desteği olmaksızın riskli alanlara giriş yapmak durumunda kaldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra, görev esnasında yaşanan ambulans kazalarının ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına yol açabildiği de göz ardı edilmemelidir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan personelin çalışma şartlarının mevcut risk düzeyi ile uyumlu şekilde yeniden ele alınması gerektiği açıktır.

Bu çerçevede;

• Ambulans hizmetlerinin risk düzeyine uygun şekilde değerlendirilmesi,

• Çalışanların can güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi,

• Olay yeri güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların etkinleştirilmesi,

• Personelin özlük haklarının, maruz kalınan riskler doğrultusunda gözden geçirilmesiönem arz etmektedir.

Bu düzenlemeler yalnızca çalışanların haklarının korunması açısından değil, aynı zamanda sunulan acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından da gerekli görülmektedir.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların, sahadaki mevcut riskleri dikkate alarak gerekli değerlendirmeleri yapacağına inanıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.