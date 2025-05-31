Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimleri sürüyor.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi kapsamında bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini arttırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik düzenlenen eğitimleri sürüyor.Eğitim sonunda, eğitim programına iştirak eden vatandaşlara SHM idareci ve çalışanları tarafından katılım belgesi verildi.