Zirai donun tarım ürünleri üzerindeki etkilerini yerinde incelemek amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu, saha çalışmalarına Malatya’dan başladı.Komisyon, sabah saatlerinde Malatya’da düzenlenen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Toplantıya, TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz’ın yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri, üniversite rektörleri, ziraat odaları, esnaf temsilcileri ve siyasi parti il başkanları da katıldı.Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın don olayının ardından hızlı bir şekilde sahaya indiğini belirterek, "Bakanımız ve yardımcıları Türkiye’nin dört bir yanında incelemelerde bulundu. Ancak bizler de TBMM olarak, yani halkın temsilcileri olarak, sahaya çıkıp üreticinin yaşadığı durumu doğrudan gözlemlemek istiyoruz. Hazırlayacağımız raporla tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi yetkililere sunacağız" dedi.Toplantı sonrası Yeşilyurt Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nde kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunacak komisyon daha sonra Adıyaman’a geçecek.