Teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kongrede İl Başkanı Yunus Emre Yüksel Saadet Partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.

Divan başkanlığını önceki dönemlerde il başkanlığı yapan şuan Saadet Partisi İl Sorumlusu Bekir Kılıç’ın yaptığı kongrelerde konuşan İl Başkanı Yunus Emre Yüksel;

İnançlı ve insani yönü olan herkesin olduğu gibi bizim de birinci gündemimiz GAZZE’dir. Saadet Partimizin ve Milko(Milli görüşçü Kuruluşlar)’larının Gemi ve insan kaynağı ile desteklediği Sumud Filosu Gazze’ye doğru ilerliyor. 700 günden fazladır devam eden soykırıma rağmen, bizi yönetenler de dahil 57 islam ülke yöneticileri izlemekle, kınamakla, hatta çok güçlü kınamakla yetiniyor. Biz milli görüşçüler tarihin omuzlarımıza yüklediği misyonun farkındayız. Hocamız rahmetli Prf.Dr. Necmettin Erbakan’ın 11 aylık iktidarında, nasılki Türk barış gücü gönderilerek Filistinde 11 ay boyunca birtek Filistinlinin burnu kanamadı, Allah’ın izni ile Saadet iktidarında yine bunu başaracağız.

2. Gündemimiz ise ülkemizin ve memleketimizin yaşamış olduğu ekonomik buhran ve işçinin, memurun, emeklinin, besicinin ve çiftçimizin yaşamış olduğu sorunlardır. Tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getiren politikalar, yüksek faiz ve enflasyonla üretimi istihdamı durduran, alım gücünü düşüren iktidar, mevcut gündemi herzaman yaptığı gibi suni gündemlerle değiştiriyor. Seçmeni adeta, öcü gibi gösterdiği Chp belediyeleriyle manipüle edip algı yapıyor. Artık kimse Akp-Mhp-Dem itifakını düşünmesin, Gazze’yi konuşmasın, peşkeş çekilen devlet arazilerini ve rantiyeye dönmüş büyük devlet ihalelerini konuşmaya fırsat bulmasın istiyorlar. Ama kimse merak etmesin biz varız ve Genel başkanımız Mahmut Arıkan’ın başlatmış olduğu yeni siyaset anlayışı ile onların üzerini kapatmaya çalıştığı gündemleri biz sıcak tutacağız ve halkımızı bu konuda bilgilendireceğiz. Ben bu vesile ile Kovancılar ve Palu kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor; Palu ilçe başkanımız Abdurrahim Meydanoğlu’na ve Kovancılar ilçe başkanımız Abdulhalim Kaçmaz’a çalışmalarında başarılar diliyor, Saadet Partimize yeni üye olan kardeşlerimizle birlikte Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. dedi.