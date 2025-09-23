Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye 100 – Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri" listesi, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törene, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da iştirak etti. Elazığ’ı temsilen törende yer alan Başkan Alan, Elazığlı şirketin bu büyük başarısını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı tabloda Elazığ’dan Birleşim Enerji’nin yer alması, ilimizin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Şirket adına ödülü alan Sn. Oğuz Aşut’u yürekten kutluyor, bu başarının tüm Elazığ iş dünyasına ilham olmasını temenni ediyorum. Birleşim Enerji, gösterdiği hızlı büyüme performansıyla yalnızca sektördeki başarısını değil, aynı zamanda Elazığ’ın yükselen ekonomik potansiyelini de ortaya koymuş oldu. Başarıda emeği geçen tüm ekip üyelerini tebrik ederken, bu başarının Elazığ’daki diğer girişimcilere de cesaret vereceği düşünüyorum. Elazığ için büyük bir gurur kaynağı olan bu başarı, şehrin vizyoner iş insanlarıyla geleceğe umutla bakmasının önünü açıyor.’’ Dedi.

Türkiye 100 – Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri arasında ilk 100’e giren Birleşim Enerji İnşaat Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurlu üyesi Oğuz Aşut, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın elinden aldı.