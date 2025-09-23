CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ’da meydana gelen depremlerin ardından büyük bir sorumluluk alarak muhalefetin sadece eleştiri değil icra makamı da olabileceğini ortaya koydu ve büyük bir gayret ile yoğun girişimler sonucu CHP’li 3 büyükşehir belediyesinin katkılarıyla Elazığ’a 3 adet okul kazandırılmasına öncülük etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ankara Ortaokulu geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve Elazığlı öğrencilerin hizmetine sunulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen okulun yapım çalışmaları hızla sürerken Türkiye’nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olan ve hem son teknoloji sınıfları hem de atölyeler, laboratuvarlar ve spor salonlarıyla harika bir eğitim yuvası olacak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yapımı tamamlandı. İBB tarafından yapılan okulun açılışı ise 25 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla yapılacak.

AÇILIŞ 25 EYLÜL PERŞEMBE

Türkiye’nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek açılışa Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve Nuri Aslan da katılım sağlayacak.

ÖZGÜR ÖZEL ELAZIĞ’DA TEMASLARDA BULUNACAK

Gürsel Erol’un öncülüğünde kazandırılan okullardan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış programına katılan Özgür Özel aynı zamanda Gürsel Erol ile birlikte Elazığ’da bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulunacak. Gürsel Erol’un sunduğu raporlar doğrultusunda Elazığ ve sorunlar ile beklentiler konusunda hali hazırda bilgi sahibi olan Özgür Özel’in şehrimizde bu konuları yakından görme ve birebir muhataplarından dinleme fırsatı bulacak.