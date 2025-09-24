Biçer, ahiliğin köklü bir medeniyet mirası olduğunu vurgulayarak, “Ahilik, ticaretin sadece kazançtan ibaret olmadığını, dürüstlük ve toplumsal sorumlulukla birleştiğinde bir değer kazandığını gösteren en önemli gelenektir” dedi.

“ELAZIĞ ESNAFI ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR”

Biçer, özellikle Elazığ’daki esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Depremlerle yıpranan şehrimizde esnafımız hem ekonomik dalgalanmalardan hem de artan maliyetlerden ağır şekilde etkilenmektedir. Yüksek kira bedelleri, enerji faturaları, vergi yükleri ve daralan piyasa, esnafımızın işini sürdürebilmesini zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AHİLİĞİN DAYANIŞMA RUHU YENİDEN HATIRLANMALI”

Ahiliğin dayanışma, paylaşma ve adalet ilkelerine işaret eden Biçer, “Bugün esnafımız, Ahiliğin öğütlediği gibi yanındaki kardeşinin de kazanmasını arzulayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak sistem onları yalnız bırakıyor. Bu nedenle devletin esnafın yükünü hafifletmesi ve adil düzenlemeler yapması bir zorunluluktur” dedi.

“ÇÖZÜM, ESNAFI GÜÇLENDİREN POLİTİKALAR”

DEVA Partisi’nin çözüm önerilerine değinen Biçer, şu değerlendirmelerde bulundu:“Vergi sisteminde adalet sağlanmalı, küçük esnaf için düşük faizli kredi imkanları genişletilmeli, kira artışlarına sınırlama getirilmeli ve piyasa düzeninde şeffaflık sağlanmalıdır. Esnaf ayakta kalırsa Elazığ ekonomisi güçlenir; Elazığ ekonomisi güçlenirse Türkiye de kazanır.”

“AHİLİK HAFTASI FARKINDALIK İÇİN BİR FIRSATTIR”

Mesajının sonunda Ahilik kültürünün önemine değinen Biçer, “Ahilik Haftası’nı yalnızca bir kutlama olarak değil, esnafımızın sorunlarını görme ve çözüm üretme vesilesi olarak değerlendirmeliyiz. Ahiliğin adalet ve dayanışma ruhunu yaşatmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.