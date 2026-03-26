ÜYELERİMİZİN HAKLI TEPKİ VE TALEPLERİ DİKKATE ALINMIŞTIR

Başkan adayı Ballıca, Elazığ TSO’da yeni bir bütçe yönetimine iş dünyasının ihtiyaç duyduğunu belirterek, “2026 sonbaharında yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizle yapılan görüşmelerde Oda hizmet bedellerinin yüksekliğinden yoğun şikayetler almaktayız. Hizmet bedellerinin büyük şehirlerden daha yüksek olduğu serzenişleriyle birlikte şeffaflık ve harcamaların keyifliği de yine bir başka dile getirilen hususlar olmaktadır.

Seçimlere hazırlandığımız yol arkadaşlarımızla Elazığ TSO’nun yeni bir bütçe yönetim planına olan ihtiyacı gözeterek çok kapsamlı bir hazırlık yaptık. Elazığ TSO’ya ve üyelerimize yakışır aynı zamanda kurumsallığı ilke edinen bu planlama inşallah Elazığ TSO’da kalıcı ve değişmez bir kural olarak uygulanacak ve üye memnuniyeti geliştirilerek devam ettirilecektir” dedi.

7 BAŞLIKTA UYGULANACAK YENİ BÜTÇE YÖNETİM PLANI

Elazığ TSO’nun 2026-2030 hizmet dönemi için bütçe yönetiminin sil baştan yeniden planlandığını belirten Ballıca, “7 ana başlık altında yeni yapılanma ile Oda bütçesini planlamış bulunmaktayız. Bu planlama Elazığ TSO’nun kurumsal kimliğine yakışacak ve tüm üyelerimizin tam destek ve güvenini alacaktır. Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve üye odaklı bu planlamayı paylaşmak isterim:

Yaklaşık 9 bin üyesi olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün baktığımızda toplam üye sayısının neredeyse yüzde 35/40 bandındaki üyesi Oda aidat borcu nedeniyle ASKI statüsünde yer almaktadır. Bu liste hem Oda kaynaklarının sürdürülebilir ve etkinliği açısından hem de Üye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından sorunludur. Bu sorunun çözümü ve listenin asgari seviyelere düşürülmesi için yeni bir planlama ve çalışma yapılacaktır.

Elazığ TSO kar amacı güden ticari bir kurum olmadığı gibi para biriktirme hususunda da bir ihtiyacı yoktur. 5174 sayılı kanun çerçevesinde gelir-gider dengesini gözeten ve denk bütçe esas alınarak 2026-2030 dönemi bu bakış açısıyla planlanacaktır.

Elazığ TSO bugün hizmet ve harçlarda ülkemizde en yüksek ücreti alan Odaların başında gelmektedir. Bir çok başlıkta İstanbul ve Ankara’dan daha yüksek bedeller talep edilmekte ve bu durum üyelerin tepkisini çekmektedir. Elazığ TSO’nun hizmet sağladığı başta üyelerden alınan Kayıt ücretleri, Yıllık aidatlar ve Munzam aidatlar olmak üzere; Ticaret sicili hizmetleri, Faaliyet belgesi, Kapasite raporu, Fatura suretlerinin onayı, Rayiç fiyatların onayı, Bilirkişi ve Eksper Raporları, İş makinalarının tescili, TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri, Yerli malı belgesi, Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, Tahsis ve sarfiyat belgeleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri gibi 20’den fazla başlıkta alınan ücretler TOBB ve ilgili mevzuatta belirtilen Tavan ve Taban ücretler gözetilerek, bölgemiz illeri kıyaslanarak ve iş dünyasının talepleri gözetilerek Meclis Kararı ile belirlenecek ve uygulanacaktır.

Odanın her türlü ürün ve hizmet alımı Elazığ TSO Web sayfasında ilana çıkarılacak, şeffaflık ilkeleri esas alınarak kurulacak olan Satın Alma Komisyonumuzun değerlendirme ve şartnamesi imzalanarak süreç yönetilecektir.

Çeşitli açık alan ilanlar başta olmak üzere, medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına karar verilen ilanlar kişiyi ön plana çıkaran görseller yerine iş dünyası ve şehrin ekonomik gelişmesini temel alan içerikte olması şartı uygulanacaktır.

Hizmet ve ürün satın alımlarında Elazığ TSO Üyeleri ilkesel olarak önceliklendirilecek olup hakkaniyetli bir dağılım olmasına özen gösterilecektir.

Elazığ TSO bütçesi öncelikle üyelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması ve şehrin bütüncül bir yaklaşım içerisinde kalkınma, gelişme ve tanıtım faaliyetleri için değerlendirilecektir. Yardımlar, sosyal sorumluluk, sportif destekler ve çeşitli organizasyonlara yapılan desteklerde keyiflilik kaldırılacak Meclis onayı şartı getirilecektir.

1884 tarihinde kurulmuş olan ve ülkemizin en eski 5 odasından biri olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 142 yıllık tarihi geçmişi, üstlenmiş olduğu misyonu ve vizyonu ile kurumsal bir bütçe yapısına kavuşması ve yönetilmesi Elazığ iş dünyasına yakışacak bir olgunluk olacaktır.”