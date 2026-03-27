Görevde bulunduğu zaman diliminde kendisinin de yapımında emeği bulunan Beyyurdu Cami’nde gerçekleşen anma programına Akıncılar Derneği Elazığ Başkanı Tevfik Sadak, Elazığ Belediyesi Kültür – Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, İş insanı Yüksel Ercan ile çok sayıda sevenleri katıldı.

ÖRNEK BİR ŞAHSİYETTİ

Milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesinde büyük emekleri olan merhum Hamza Yanılmaz için düzenlenen anma programında Kur’anı Kerim tilaveti, mevlit, kaside ve dualar okundu.

HATIRALARI BİR KEZ DAHA KONUŞULDU

Program sonrasında sevenleri merhum Hamza Yanılmaz ile olan anılarını paylaştı. İdealleri uğruna bir yaşam süren merhum Yanılmaz’ın Elazığ’a olan sevgisi de anılarda bir kez daha dile getirildi.

BAŞKAN SADAK: BU DÜNYADAN BİR HAMZA YANILMAZ GEÇTİ

Elazığ Akıncılar Dernek Başkanı Tevfik Sadak, bu dünyadan güzel bir insan Hamza Yanılmaz’ın geçtiğini belirterek, her yıl geleneksel hale getirilen anma programlarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. Sadak, Beyyurdu Cami’nde inşa edilen caminin yapımında merhum Hamza Yanılmaz’ın önemli katkıları olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Sadak son olarak “Merhum Başkanımız şehre hizmetleri yanında gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olmuş ve bu konuda bizim kuşakta önemli izler bırakmış bir büyüğümüzdü” ifadelerini kullandı.