Başkan Fariz Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KDV oranlarının mükelleflerin faaliyet alanlarını belirleyen NACE kodlarına göre otomatik olarak belirlenmesi uygulamasına geçilmektedir. Bu kapsamda; mükellefler tarafından düzenlenecek faturalarda yer alan KDV oranları, ilgili faaliyet (NACE) kodu ile uyumlu olmak zorunda olacak, NACE koduna uygun olmayan oranlarla fatura düzenlenmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir. Ayrıca, mevcut sistemde yer alan KDV oranları otomatik olarak güncellenecek olup, manuel oran seçimi mümkün olmayacaktır. NACE koduna aykırı şekilde satış yapılmasının da önüne geçilecektir. Söz konusu düzenleme ile birlikte; firmaların fiilen yürüttükleri faaliyetler ile düzenledikleri faturalar arasında tam bir uyum sağlanması amaçlanmakta olup, tüm işlemler elektronik sistemler üzerinden otomatik kontrol altına alınacaktır. Bu çerçevede; Mükelleflerin vergi levhalarında yer alan faaliyet (NACE) kodlarını kontrol etmeleri, Faaliyet konularında değişiklik veya ilave iş alanı bulunması halinde gerekli bildirimleri yapmaları, Vergi levhasında yer almayan bir faaliyetle iştigal edilmesi durumunda ilgili mercilerden (mali idare) gerekli faaliyet güncellemelerini gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, yeni düzenleme kapsamında bazı özel durumlar için “555 - KDV Oran Kontrolüne Tabi Olmayan Satışlar” kodu tanımlanmış olup; yansıtma faturaları, demirbaş satışları ve benzeri işlemler bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Unutulmamalıdır ki; NACE kodu ile uyumlu olmayan fatura düzenlenemeyecek, mükelleflerin yaptığı iş ile kestiği faturanın birebir uyumlu olması zorunlu hale gelecektir. Meslek mensuplarımızın ve mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli kontrolleri ivedilikle yapmaları önemle duyurulur.”

