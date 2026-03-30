Sunulan dosyalardan ilki, Elazığ ilimize yönelik sağlık yatırımları ve bölgesel sağlık politikalarını içeren 8 maddelik bir çalışmadan oluşmaktadır. İkinci dosya ise, Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı yapısal sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 12 maddelik kapsamlı bir değerlendirme niteliğindedir.

Her iki dosya da sahadan elde edilen doğrudan gözlem ve tecrübeler doğrultusunda hazırlanmış olup, çözüm odaklı, uygulanabilir ve yapıcı öneriler içermektedir.

ELAZIĞ’A YÖNELİK 8 STRATEJİK BAŞLIK

1. Şehir Merkezine 400 Yataklı İkinci Basamak Devlet Hastanesi

Yatak doluluk oranlarının yüksek olması ve Elazığ’ın sağlıkta bölge merkezi konumundan kaynaklı hasta yoğunluğu göz önünde bulundurularak, şehir merkezinde hizmet boşluğunu gidermek ve mevcut hastaneler üzerindeki yoğunluğu dengelemek amacıyla planlanacak bu yatırım, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmalıdır.

2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının Yenilenmesi ve Yeni İstasyonlar Kurulması

2020 depremi sonrası değişen yerleşim yapısı ve vaka yoğunluğu yüksek bölgeler dikkate alınarak, mevcut istasyonların fiziki ve teknolojik altyapısı güçlendirilmelidir. Yeni yerleşim alanlarında modern, depreme dayanıklı yeni istasyonlar kurulmalı, vaka yoğunluğu olan ekiplerin sayısı artırılmalı ve hizmet etkinliği yükseltilmelidir.

3. Ambulans Filosunun Yenilenmesi

Hizmet veren ambulansların çoğunun yüksek kilometreye ulaşmış olması ve sık sık arıza vermesi nedeniyle, filonun modern ve yüksek performanslı araçlarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Şehrimizin kırsal alanları ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak, özellikle ilçelerde görev yapan ekiplerimize 4×4 ambulanslar verilmelidir. Bu adım, acil sağlık hizmetlerinin hızını, güvenliğini ve kalitesini doğrudan artıracaktır.

4. Aile Hekimliği Hizmetlerinin Kamu Binalarına Taşınması

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygun standartlarda sunulabilmesi için aile hekimliği hizmetlerinin kamu binalarına taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme hem hizmet kalitesini hem de vatandaş memnuniyetini artıracaktır.

5. Ruh Sağlığı Hastanesinde Fizikî İyileştirmeler (Klima ve Mutfak İhtiyacı)

Yataklı servislerde iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve mevcut mutfak altyapısının modernize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yemeklerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hazırlanıp çıkarılması sağlanmalıdır. Bu adım hem hasta konforunu artıracak hem de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına olumlu katkı sağlayacaktır.

6. Eğitim Kliniklerinin Yaygınlaştırılması

Elazığ’ın akademik kapasitesini güçlendirmek ve uzman hekim yetiştirme kapasitesini artırmak amacıyla mevcut branşlara ek olarak eğitim klinikleri yaygınlaştırılmalıdır.

7. Cip Köyü Jeotermal Kaynağının Sağlık Turizmine Kazandırılması

Cip Köyü’nde bulunan jeotermal su kaynağı, bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine dönüştürülmelidir. Bu adım, Elazığ’ın sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacak ve bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunacaktır.

8. İnsan Kaynağı Planlamasında Etkinlik ve Şeffaflık

Geçici görevlendirmelerin şeffaf kriterlere bağlanması, personel dağılımının dengelenmesi ve verimliliğin artırılması gerekmektedir. Bu sayede hem çalışan memnuniyeti hem de hizmet kalitesi güçlendirilecektir.

TÜRKİYE GENELİNİ KAPSAYAN 12 MADDELİK RAPOR

İkinci dosya kapsamında Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı yapısal sorunlar; ambulans hizmetlerinden özlük haklarına, görev tanımlarından çalışma koşullarına kadar geniş bir çerçevede ele alınmış ve 12 başlık altında çözüm önerileri sunulmuştur.

Başlıklar; ambulans hizmetlerinde mali ve hukuki düzenlemeler, personel hakları, ek ödeme sistemleri, kariyer planlaması, görev tanımları, yıpranma payı, tayin süreçleri ve sosyal haklara yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Genel Başkan Timur Gök yaptığı açıklamada:“Sunmuş olduğumuz iki ayrı dosya; bir yandan Elazığ’ımızın sağlık altyapısını güçlendirecek somut yatırım önerilerini, diğer yandan ise ülke genelinde sağlık çalışanlarımızın sahada yaşadığı sorunlara yönelik çözüm yollarını içermektedir. Amacımız; eleştirmekten öte, çözüm üretmek ve sağlık sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır.”

Hazırlanan bu kapsamlı çalışmaların, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından değerlendirilerek hem Elazığ özelinde hem de ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağlaması beklenmektedir”.