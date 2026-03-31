Tunceli İl Başkanı Vedat Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Gül, partinin Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarına dikkat çekti.

Gül, Yeniden Refah teşkilatlarının yurdun dört bir köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiğini vurgulayarak, bu buluşmaların birlik ve beraberlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

GENEL BAŞKAN ERBAKAN’IN SELAMI İLETİLDİ

Tunceli Yeniden Refah Partisi teşkilatı ile bir araya gelen Mehmet Gül, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunulurken, partinin hedefleri ve sahadaki çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

ESNAF ZİYARETİNDE YOĞUN İLGİ

Program kapsamında teşkilat buluşmasının ardından esnaf ziyaretleri de gerçekleştirildi. Tunceli çarşısında vatandaşlarla birebir temas kuran YRP heyeti, esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ziyaretlerde özellikle merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan dönemine yönelik övgü dolu ifadeler dikkat çekti. Esnaf, 54’üncü hükümet döneminde yaşanan ekonomik rahatlığa vurgu yaparak o dönemin yeniden yaşanması temennisinde bulundu.

ÜNİVERSİTEYE ANLAMLI ZİYARET

YRP heyetinin Tunceli’deki temasları kapsamında önemli duraklardan biri de Munzur Üniversitesi oldu. Mehmet Gül, İl Başkanı Vedat Orhan ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gül, üniversitenin bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, akademik çalışmaların şehirlerin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti. Rektör Peker’in akademi dünyasında sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu belirten Gül, çalışmalarında başarılar diledi.

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Program çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü de ziyaret edildi. Elazığlı bürokrat Kayahan Topal ile bir araya gelen heyet, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mehmet Gül, Topal’ın Tunceli’de gerçekleştirdiği çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

KURUMSAL ZİYARETLER DEVAM ETTİ

Tunceli temasları kapsamında Yeniden Refah heyeti, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Müftülüğü’nü de ziyaret ederek kurum yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile bir araya gelen YRP heyeti burada da esnafın sorunlarını ele aldı. MKYK Üyesi Gül, Başkan Coşkun’un nezaketi karşısında kendilerine teşekkürlerini iletti. Şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına dair değerlendirmelerin yapıldığı bu ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle tamamlandı.

“TUNCELİ GÖNÜLLERDE İZ BIRAKIYOR”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Gül, Tunceli’nin kendine has yapısına dikkat çekti.

“Tunceli, sadece bir şehir değil; doğasıyla huzur, insanıyla samimiyet, tarihiyle derinliktir. Her köşesinde ayrı bir hikâye, her nefesinde ayrı bir anlam saklıdır.” ifadelerini kullanan Gül, teşkilat buluşmasının önemine de vurgu yaptı.

Tunceli’de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendirdiklerini belirten Gül, yapılan çalışmaların geleceğe umut taşıdığını dile getirdi.

DÖNÜŞTE GÖNÜLLERDE HATIRALAR KALDI

Programın sonunda Tunceli’den ayrılan heyet, şehirden güzel hatıralarla ayrıldı. Gül, “Tunceli’den dönüş zamanı… Gönlümüzde güzel hatıralar, aklımızda dost yüzler kaldı. Her veda, yeniden buluşmanın habercisi olsun.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Tunceli’de gerçekleştirilen bu ziyaret programı, hem teşkilat buluşmaları hem de vatandaşla kurulan samimi diyaloglarla hafızalarda yer edindi.



