Program çerçevesinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinirken, esnaf ve vatandaşlarla da birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Karakoçan’da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan Yıldız, yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken mesajlar verdi.

İslam dünyasında yaşanan gelişmelere değinen Yıldız, mezhep temelli ayrışmalara karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak,“Hiç kimsenin ihtilaf etmediği zalime karşı tavır almak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Birlik ve kardeşlik vurgusunu yineleyen Yıldız,“Zulme karşı duruşumuzda mezhep ayrımı yapmayız. Kim zalimse karşısında, kim mazlumsa yanındayız.” diyerek, adalet merkezli bir anlayışın önemine dikkat çekti.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Yıldız, sahada vatandaşın yaşadığı sorunların açık bir şekilde görüldüğünü belirterek, çözümün üretim, adalet ve güçlü bir kalkınma anlayışıyla mümkün olacağını ifade etti.

Saadet Partisi’nin yaklaşımının ayrıştıran değil birleştiren bir çizgide olduğunu vurgulayan Yıldız, toplumsal huzur ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Program, gerçekleştirilen ziyaretler ve temasların ardından sona erdi.

