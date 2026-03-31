Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Teşkilat Başkanı Fahrettin Öztürk, Elazığ’da Milli Görüş hareketine yönelik ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Vatandaşların Yeniden Refah Partisi’ne yönelmesinin yalnızca siyasi bir tercih olmadığını dile getiren Öztürk, bunun aynı zamanda toplumda adalet, ahlak ve maneviyat ekseninde bir değişim arzusunun göstergesi olduğunu vurguladı. Teşkilat olarak bu güvene layık olmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Öztürk, sahadaki çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık da konuşmasında göreve geldikleri ilk günden itibaren hizmet anlayışlarını Milli Görüş ilkeleri doğrultusunda şekillendirdiklerini ifade etti. Altınışık, belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerini belirterek, aynı zamanda adaletin, liyakatin ve şeffaf yönetimin esas alındığı bir anlayışı benimsediklerini dile getirdi. İlçeyi daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir noktaya taşımak için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu ise belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldikten sonra gelir-gider dengesini sağladıklarını ve mali disiplini ön planda tuttuklarını belirten Ormanoğlu, belediyenin borçsuz bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Kaynakların doğru kullanımıyla hem hizmet üretmeye hem de mali dengeyi korumaya devam ettiklerini vurgulayan Ormanoğlu, bu yaklaşımın sürdürülebilir belediyecilik açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş da konuşmasında, muhalefet anlayışlarına değindi. Karakuş, gerçek bir muhalefetin sadece eleştirmekten ibaret olmadığını belirterek, asıl önemli olanın milletin sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Teşkilat olarak sahadan hiçbir zaman kopmadıklarını dile getiren Karakuş, Elazığ’ın her noktasında vatandaşlarla birebir temas halinde olduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte de daha yoğun bir tempoyla çalışacaklarını belirten Karakuş, halkın her kesimine ulaşana kadar sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantının onur konuğu olarak katılan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise konuşmasında Türkiye genelindeki seçmen eğilimlerine dikkat çekti. Sahadan edindikleri izlenimlere göre önemli bir kararsız seçmen kitlesinin bulunduğunu ifade eden Akpınar, bu kitlenin kazanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bunun yolunun ise samimi bir duruş, istikrarlı çalışmalar ve güçlü hizmet anlayışından geçtiğini belirten Akpınar, vatandaşların gönlünü kazanmanın siyaset anlayışlarının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

İl Siyasi İşler Başkanı Vehbi Şaştım da konuşmasında “ahlaklı belediyecilik” vurgusu yaptı. Belediyeciliği rant odaklı değil, hizmet odaklı bir anlayışla ele aldıklarını belirten Şaştım, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Adaletin ve liyakatin esas alındığı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Şaştım, vatandaşların kendilerini güvende hissettiği, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik modelini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Toplantı, teşkilat mensuplarının karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin değerlendirilmesiyle sona erdi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı’nın, sahadaki çalışmalarını artırarak sürdürme kararlılığı vurgulandı.