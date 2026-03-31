Üretim ve istihdam odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Öner, İŞGEM 2. Kampüs’te faaliyet gösteren üreticileri ziyaret ederek sektör temsilcilerinin sorunlarını, beklentilerini ve hedeflerini yerinde inceledi.

Ziyaretler kapsamında yapılan değerlendirmelerde, üreticilerin kendilerini anlayan ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket eden bir anlayıştan duydukları memnuniyetin öne çıktığı gözlemlendi. Aynı zamanda, ortak akıl ve iş birliği vurgusunun güçlendiği görüşmelerde, üretim odaklı vizyonun iş dünyasında karşılık bulduğu ifade edildi.

Popülist söylemlerden uzak bir çalışma yürüttüklerini belirten Öner, “Şehrimizin katma değer üreten tüm paydaşlarını dinliyor, gerçek ihtiyaçlara yönelik somut ve sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz. Amacımız, esnafımızı ve üreticimizi daha ileriye taşıyacak güçlü bir yol haritası ortaya koymak” dedi.

Saha temaslarının kendileri açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Öner, üreticilerle kurulan güçlü iletişimin, ortaya konulan vizyonun sahada karşılık bulduğunu belirtti.

Göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelere de değinen Öner, “Esnafımızın elinden tutan, onları ileriye taşıyan; uygulanabilir ve kalıcı projelerle hizmet edeceğiz. Elazığ’ın ekonomik potansiyelini daha güçlü bir noktaya taşımak için üreticilerimizle birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.Ziyaret programlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.



