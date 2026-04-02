Erkek ve kadın öğrenciler kategorilerinde düzenlenen yarışmada; bölge üniversitelerinden hafız öğrenciler Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve kıraat alanındaki yetkinliklerini sergiledi.

Programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut DOĞRU, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Veysel ÖZDEMİR, İl Müftü Vekili, İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri olmak üzere; imam hatip okulları müdürleri, Kur’an kursu yöneticileri, STK temsilcileri ve diğer davetliler katılım sağladı.

Ayrıca yarışmada jüri başkanı olarak Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Bayram YILMAZ yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda erkek hafızlarda;

Birinci: İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hafız Muhammed el-Emin Âdem,

İkinci: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız İsmail Tunçay

Üçüncü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız Metehan Gündoğdu olarak belirlendi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda kadın hafızlarda;

Birinci: İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hafız İlef er-Rahim,

İkinci: Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız Nuray Biberoğlu

Üçüncü: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Fatma Çay olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel ÖZDEMİR ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül sürecine Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı önemli katkı sağladı. Ayrıca yarışmada jüri üyelerine ve ilk üçe giren hafızlara fakültemiz tarafından kitap seti hediye edildi.

Bölge finalinde dereceye giren hafızlar, Türkiye Finali’nde diğer bölgelerin birincileriyle yarışmaya hak kazandı.