ALAN DAHA ÖNCEDEN CAMİ İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Elazığ şehir merkezinde Elysium Park AVM yanında yer alan arazinin, daha önce cami yapılması amacıyla tahsis edildiği bilgisi yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre söz konusu alan için geçmiş süreçte gerekli mutabakat sağlandı ve yerin kullanım amacı net olarak cami projesi şeklinde belirlendi.

Bu nedenle arazinin farklı bir yatırım ya da başka bir yapılaşma için değerlendirilmeyeceği, tahsis amacının değişmeyeceği belirtiliyor.

MESAJ NET: BU ALANDA BAŞKA BİR ŞEY YAPILMAYACAK

Şehir kamuoyunda zaman zaman farklı değerlendirmelere konu olan alan için verilen mesajın son derece açık olduğu ifade ediliyor: Bu alan cami için tahsis edilmiştir ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Özellikle şehir merkezindeki yoğunluk, AVM çevresindeki insan sirkülasyonu ve bölgedeki ibadet alanı ihtiyacı dikkate alındığında, alınan bu kararın uzun vadeli bir şehir planlamasının parçası olduğu değerlendiriliyor.

PROJE ÇİZİLDİ, YAPIM YAKIN

Cami projesinin mimari çizimlerinin tamamlandığı ve teknik hazırlıkların hazır olduğu öğrenildi. Resmi süreçte son aşamaya gelindiği belirtilirken, yakın zamanda yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Tamamlandığında caminin şehir merkezine önemli bir ibadet alanı kazandırmasının yanı sıra, mimarisiyle de bölgeye değer katacak önemli bir eser olması hedefleniyor.

ELAZIĞ’IN MERKEZİNE YENİ BİR SEMBOL

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile birlikte şehir merkezinin en yoğun noktalarından birine modern ve geniş kapasiteli yeni bir cami kazandırılmış olacak.

Önümüzdeki günlerde yapım takvimi ve resmi başlangıç sürecine ilişkin açıklamaların paylaşılması bekleniyor.