Bu kapsamda, EOSB ile Fırat Sürücü ve Operatörlük Kursu arasında operatörlük belgelendirme için özel indirimleri kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Elazığ OSB Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen imza törenine, EOSB Bölge Müdürü Mehmet Yaşar Demirel, Fırat Operatörlük Kursu yetkilileri Yunus Aslaner ve Fethi Arpa katıldı. İmzalanan protokol ile OSB personeli, sanayiciler ve bölge çalışanlarına; ehliyet ve iş makinesi operatörlük belgelerinde özel indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

Bölge Müdürü Mehmet Yaşar Demirel: "Nitelikli İş Gücünü Destekliyoruz"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Elazığ OSB Bölge Müdürü Mehmet Yaşar Demirel, sanayide operatörlük ve teknik sertifikasyonun önemine dikkat çekti. Demirel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ OSB olarak sadece altyapı ve üretimle değil, insan kaynağımızın gelişimiyle de yakından ilgileniyoruz. Sanayicimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan belgeli ve nitelikli iş makinesi operatörü ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu adımı attık. Fırat Sürücü ve Operatörlük Kursu ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde, hem çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkı sunmayı hem de firmalarımızın operasyonel süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Tüm bölge çalışanlarımıza ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

İmzalanan iş birliği protokolü uyarınca;

İş Makinesi Operatörlüğü: Forklift, ekskavatör, loder ve diğer sanayi makineleri belgelerinde özel indirimler,

Ehliyet Sınıfları: Tüm ehliyet sınıflarında (A, B, C, D, CE) avantajlı fiyatlar ve Bölge firmalarına özel toplu eğitim imkanları sağlanacaktır.

EOSB çalışanları ve bölge firmaları, kurumsal kimlik kartları veya ilgili birimlerden alacakları belgelerle Fırat Sürücü ve Operatörlük Kursu’na başvurarak indirimlerden faydalanabilecekler