İl vaizi Nurullah Okuyan tarafından, öğrencisi Canpolat Camii imam hatibi Yuşa Yazıcı’ya ilim icazeti takdim edildi. Program, Karayolları Camii imam hatibi Yunus Can’ın Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı.

Ardından Başkanlık Müftüsü Mecit Can, yaptığı konuşmada ilmin ve icazetin İslam geleneğindeki yerini ve önemini vurgulayarak, bu tür merasimlerin ilim halkalarının sürekliliği açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Program, Arapça neşid ve ilahiler ile devam ederken, Bölge Camii imam hatibi Ahmet Gülenoğlu’nun okuduğu kaside katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. İl Müftü Yardımcısı Tayyip Tüz ise konuşmasında medrese geleneği ve irfan mirasına dikkat çekerek, bu köklü yapının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Törenin en anlamlı anı ise Seyda Nurullah Okuyan tarafından icazet silsilesinin okunmasının ardından, Yuşa Yazıcı’ya icazetinin takdim edilmesi oldu. Bu an, ilmin bir hocadan talebeye, kesintisiz bir zincir halinde aktarılmasının sembolü olarak büyük bir coşkuyla karşılandı.

Program, Yeni Camii emekli imam hatibi Cahit Kent’in yaptığı dua ile sona erdi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı merasim, ilmin yalnızca bir bilgi aktarımı olmadığını; aynı zamanda Resûlullah’tan günümüze ulaşan mübarek bir emanet ve silsile olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.