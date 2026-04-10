Mazbata tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Timur Gök, bunun yalnızca resmi bir süreç olmadığını, sağlık çalışanları adına yeni bir mücadelenin başlangıcı olduğunu vurguladı:

“Bugün aldığımız mazbata, sadece bir belge değil; yıllardır görmezden gelinen sağlık çalışanlarının sesi olma sorumluluğunun resmiyet kazanmış halidir. Artık susan değil konuşan, geri duran değil mücadele eden bir sendika var.”

Sağlık çalışanlarının uzun süredir biriken sorunlarına dikkat çeken Gök, mevcut sistemin kabul edilemez olduğunu ifade etti:“Emeği yok sayanlara, liyakati hiçe sayanlara ve sağlık çalışanını görmezden gelen anlayışa karşı artık daha güçlü bir duruş sergileyeceğiz. Hiç kimsenin arka bahçesi olmadık, olmayacağız.”

Sendikanın temel hedeflerine değinen Gök, özellikle ücret politikaları konusunda net bir duruş ortaya koydu:“Yoksulluk sınırının üzerinde, tamamı emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istiyoruz. Sağlık çalışanlarının emeği; parçalı, geçici ve belirsiz ödemelerle değil, kalıcı ve adil bir ücret sistemiyle karşılık bulmalıdır. ‘Ek Değil Tek Ödeme’ anlayışını hayata geçirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Sahada aktif bir sendikal anlayış benimsediklerini belirten Gök, sözlerini şöyle tamamladı:“Biz bu mücadeleyi masalarda değil, sahada büyüteceğiz. Hastanelerde, istasyonlarda, her alanda sağlık çalışanlarının yanında olacağız. Yanlışa yanlış demekten çekinmeyeceğiz. Bu düzen böyle gitmeyecek.”

Mazbata töreninin ardından sendika yönetimi hatıra fotoğrafı çektirirken, Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası’nın yeni dönemde sahada daha güçlü ve etkin bir rol üstleneceği vurgulandı.

Kazanan sağlık çalışanları olacak! Çünkü artık susan değil, mücadele eden bir sendika var!