Programda konuşan ÖGİDER Başkanı Necdet Aykar, Türkiye’de hizmet sektörünün her geçen gün daha güçlü ve nitelikli bir yapıya kavuşması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Aykar, sektörün gelişimi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Elaziz Özel Güvenlik/VK GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Veli Baygeldi de dernek faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sektörün daha ileriye taşınması için yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÖGİDER yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve kamu bürokrasisi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmaların hız kazandığını vurgulayarak, düzenlenen etkinliklerle sektörde moral ve motivasyonun artırıldığını belirtti.

Etkinlikte, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, katılımcılar ÖGİDER’in öncülüğünde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Derneğin, güçlü iş birlikleriyle hedeflerine emin adımlarla ilerlediği ifade edildi.

