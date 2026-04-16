Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil Saraç seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevine Yunus Aslaner getirildi. Saymanlık görevini Mesut Sağlampınar üstlenirken, sekreterlik görevine Zülfü Talo seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yavuz Oğraş getirildi. Denetim Kurulu ise Süleyman Ayaz, Samet Aldemir ve Vahit Erkan’dan oluştu.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Halil Saraç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sürücü eğitimi kalitesini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Saraç, “Meslektaşlarımızın teveccühü ile görevimize devam ediyoruz. Elazığ’da sürücü eğitiminin niteliğini artırmak, sektör paydaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kurslarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek temel amacımızdır,” dedi.

Sürücü kurslarının yalnızca ticari işletmeler olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Saraç, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti. Saraç, “Trafiğe çıkan her bireyin doğru eğitim alması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hem kurumlarımızın haklarını koruyacak hem de şehirde trafik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz,” ifadelerini kullandı.