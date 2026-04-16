Suiçer yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:“14 Nisan 2026 Salı günü Şanlıurfa Siverek’te eski bir öğrenci, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne pompalı tüfekle saldırarak 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin çalışanı olmak üzere 16 kişiyi yaraladı, ardından intihar etti. Ertesi gün (15 Nisan 2026) Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürdü, 13 kişiyi yaraladı; kendisi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu iki kanlı olay, ardı ardına gelen okul saldırıları artık münferit hadiseler olmaktan çıkmış, sistematik bir çöküşün açık göstergesi haline gelmiştir. Çocuklarımız artık okullarda güvende değil. Okullar, ilim ve irfan yuvası olmaktan çıkıp şiddet, zorbalık ve cinayetlerin yaşandığı mekanlara dönüşmüştür.

Batı’dan ithal edilen kanunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı teşvik eden medya içerikleri, sosyal medya platformlarındaki zehirli akımlar ve manevi boşlukla büyüyen gençlik… İşte suçun sarmalında bir nesil böyle oluşuyor. Ailelerde değer eğitimi verilmediği, anne-babanın koruyucu ve rehber rolünü yitirdiği, okulların ise sadece diploma fabrikasına dönüştüğü bir sistemde başka ne bekleyebiliriz?

Laiklik adı altında manevi eğitime, ahlaki terbiyeye ve kendi medeniyetimizin köklerine kapılar kapatıldıkça, çocuklarımıza yabancı kültürler ve şiddet kültürü pompalanmaktadır. Karma eğitimde artan riskler, ‘özgürlük’ adına ahlakın erozyona uğratılması, merhamet ve empati duygusunun köreltilmesi… Bütün bunlar bugün okullarımızı kan gölüne çevirmektedir.

HÜDA PAR olarak diyoruz ki: Bu çöküş, milletin ruhuna vurulan Batı taklidi kelepçelerin eseridir. Çocuklarımızı kendi cellatlarımız haline getirmeyin. Dualarla okula gönderdiğimiz evlatlarımız gözyaşlarıyla karşılanmasın.

Çözüm bellidir:

* Okullarda zorunlu manevi ve ahlak eğitimi programı,

* Ailelerde değer eğitiminin güçlendirilmesi,

* Sosyal medya ve medya denetiminin gerçekten yapılması,

* Kendi medeniyetimizin köklerine, ahlak ve adalet temelli bir eğitime dönmek.

Yetkililere sesleniyoruz: Suç oranları düşse bile kalıcı çözüm ahlak, eğitim ve adalettedir. Zihniyet değişmeden bu vahşetler devam edecektir.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanlığı olarak, Siverek ve Kahramanmaraş’taki saldırılarda yaralanan öğretmen ve öğrencilerimize acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu mesele vicdan ve medeniyet meselesidir. Milletin evlatlarını korumak, devletin asli görevidir.”