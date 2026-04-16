Kurnaz’ın liderliğinde hayata geçirilen projeler, hem kurumsal yapının güçlenmesine hem de esnafın daha etkin ve organize bir şekilde hizmet almasına katkı sağladı.

Başkan Kurnaz’ın en dikkat çeken hizmetlerinden biri, Elazığ’a kazandırılan Esnaf ve Sanatkârlar Birliği hizmet binası oldu. Modern yapısıyla dikkat çeken bu bina, daha önce farklı noktalarda dağınık halde faaliyet gösteren esnaf odalarını tek çatı altında buluşturdu. Bu sayede hem esnafın işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi sağlandı hem de odalar arası koordinasyon güçlendirildi.

Öte yandan Kurnaz, yalnızca mevcut yapıyı güçlendirmekle kalmayıp, odası bulunmayan ya da fiziki imkânları yetersiz olan küçük esnaf gruplarına da destek verdi. Bu kapsamda birçok esnaf odasına yer tahsisi yapılarak, daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları sağlandı. Bu adım, özellikle küçük esnafın temsil gücünü artırması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Görev süresi boyunca esnafın sorunlarına hızlı çözüm üretmesiyle bilinen Başkan Kurnaz, sahadaki aktif çalışmalarıyla da öne çıktı. Esnaf ziyaretlerini düzenli olarak sürdüren, talep ve önerileri birebir dinleyen Kurnaz, gece gündüz demeden esnafın yanında yer alarak güçlü bir iletişim ağı oluşturdu. Pandemi süreci başta olmak üzere ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde esnafın sesi olmaya çalışan Kurnaz’ın bu yaklaşımı, tabanda geniş bir destek buldu.

Mayıs ayında yapılması planlanan Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Birliği seçimleri öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut Başkan Turan Kurnaz’a karşı henüz herhangi bir adayın çıkması beklenmiyor. Bu durum, Kurnaz’ın esnaf nezdinde oluşturduğu güven ve memnuniyetin en somut göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Yeni dönemde de esnafın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam etmesi beklenen Başkan Kurnaz’ın; eğitim, finansal destek, dijitalleşme ve kurumsal gelişim alanlarında yeni adımlar atacağı ifade ediliyor. Esnaf odalarının kapılarını her zaman açık tutan ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyen Kurnaz’ın, önümüzdeki süreçte de Elazığ esnafı için önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.