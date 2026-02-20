Kalemimizi kırmaya, sesimizi kısmaya çalışanlara karşı tüm meslektaşlarımızı birliğe, tek ses olmaya davet ediyorum. Basın susarsa, şehir susar; sessiz kalmayacağız." dedi.

EBMC BAŞKANI M. NAFİZ KOCA’DAN SERT TEPKİ: BU SALDIRI TÜM BASINA YAPILMIŞTIR

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC) Başkanı M. Nafiz Koca, Tek Medya Grubu’na yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı yayınladığı sert açıklamayla kınadı. Saldırının sadece bir kuruma değil, bir şahsa değil, Zülfü Bal nezdinde halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğunu belirten Koca, "Bugün Tek Medya’ya yapılan saldırı, sessiz kalırsak yarın tüm medyaya yapılacaktır" diyerek şehir basınına birlik çağrısında bulundu.

BASIN SUSTURULAMAZ, KALEMLER KIRILAMAZ

Başkan M. Nafiz Koca, açıklamasında şu sert ifadelere yer verdi:

"Tek Medya ailesine yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı, basın hürriyetine ve demokrasiye doğrudan kastetmektir. Şehirde zor şartlar altında görev yapan, gerçekleri haykıran medya kuruluşlarımıza yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Bu kirli elleri ve arkasındaki zihniyeti lanetliyorum.”

BİRLİK OLMA VAKTİ

Basın camiasına birlik çağrısında bulunan Koca, saldırıların karşısında çelikten bir kale gibi duracaklarını vurgulayarak; “Sessiz Kalmayacağız… Eğer bugün bir meslektaşımıza yapılan saldırıya karşı gövdemizi taşın altına koymazsak, yarın kalem tutan elimize düşünen beynimize kastedilir ve yarın sıranın kime geleceğini tartışıyor oluruz. Basın mensupları olarak her zamankinden daha fazla kenetlenmeli, bu karanlık odaklara karşı tek ses olmalıyız."dedi.

"Adli makamların bu olayın faillerini en ağır şekilde cezalandıracağına inanıyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."diyen Bşkan Koca; "Tek Medya Grubu’na ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün bu zorbalığa gövdesini siper etmeyenler, yarın sıranın kendisine gelmesini beklemek zorunda kalır. Basın camiası olarak ya bugün tek yumruk oluruz ya da bu kirli ellerin oyuncağı haline geliriz. Artık kınama devri bitti, kenetlenme vaktidir." şeklinde konuştu.