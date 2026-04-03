Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk yarısı için verilen %11 toplu sözleşme zammı, daha yılın ilk üç ayında erimiş oldu. Açıklanan veriler, maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir” dedi.

MART 2026 AYLIK ENFLASYON: %1,94 YILLIK ENFLASYON: %30,87

Başkan Gök; “Mevcut tabloya göre Temmuz ayında uygulanacak %7’lik zam, alım gücünü korumaktan oldukça uzaktır. Nisan ayı enflasyonunun %0,87’nin üzerinde gerçekleşmesi halinde ise memurlar için enflasyon farkı oluşacaktır.Öte yandan kira artış oranlarının %30,87 seviyesine ulaşması; barınma başta olmak üzere temel giderlerdeki artışın geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır.

Açıklanan resmi veriler ile vatandaşın hissettiği gerçek enflasyon arasındaki fark her geçen gün büyümektedir. Artan gıda fiyatları, kira bedelleri, enerji zamları ve vergiler karşısında kamu çalışanları artık geçinmekte değil, hayatta kalmakta zorlanmaktadır. Maaşlar daha ele geçmeden erimekte, temel ihtiyaçlar dahi karşılanamaz hale gelmektedir.Enflasyon farkı, yaşanan kaybın ancak gecikmeli ve eksik bir telafisidir. Altı ayda bir verilmesi, kamu çalışanlarının alım gücünü korumaya yetmemektedir.

2026 ve 2027 Zam Oranları: Gerçeklerin Özeti

2026 yılı için %11 + %7,

2027 yılı için %5 + %4 zam oranı belirlenmiştir.

Ancak bu oranlar, yüksek enflasyon karşısında kamu çalışanlarının alım gücünü korumaktan uzaktır. Yapılan artışlar, refahı artırmak yerine kaybı zamana yaymaktadır.

Toplu sözleşme masasında belirlenen bu rakamlar, çalışanların yaşadığı geçim sıkıntısını karşılamamakta; her geçen gün daha fazla yoksullaşmaya neden olmaktadır.

Sendikacılık; yalnızca masada belirlenen oranlara imza atmak değildir. Kamu çalışanlarının emeğini, refahını ve geleceğini koruyacak güçlü bir irade ortaya konulmalıdır.

MEMURLAR YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

2026 Şubat ayı itibarıyla yoksulluk sınırı 106.817 TL olarak hesaplanmıştır. Buna rağmen milyonlarca memurun maaşı bu tutarın oldukça altında kalmaktadır.Özellikle 7/24 kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanları; artan yaşam maliyetleri karşısında her geçen gün daha ağır bir ekonomik baskı altında yaşam mücadelesi vermektedir.

TALEBİMİZ NETTİR:

Taban ödemenin artırılması

Teşvik ve ek ödeme kalemlerinin kalıcı hale getirilmesi

Fazla mesai ücretlerinin güncellenmesi

Enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması

Enflasyonun üzerinde refah payı içeren zam yapılması

Ücret politikası; enflasyona endeksli değil, insan onuruna yaraşır yaşam standartlarını esas alan bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir” .

Genel Başkan Timur Gök: “Memur günü kurtaran geçici artışları değil; refah payını içeren, kalıcı ve adil bir ücret sistemini talep etmektedir. Memur enflasyona ezdirilmemelidir. Memur sadaka değil, hakkını istiyor. Geçici çözümler değil, kalıcı refah istiyoruz. Bu mücadele, emeğin onur mücadelesidir.”