ALANINDA ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayı”, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda mesleki eğitimin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Çalıştayda, mesleki eğitimde karşılaşılan temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcıların görüş ve önerileriyle zenginleşen program, sektörün gelişimine katkı sunmayı amaçladı.

“MESLEKİ EĞİTİM KALKINMANIN ANAHTARI”

Özel Meslek Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yalçın, çalıştay sonrası yaptığı açıklamada mesleki eğitimin ülke kalkınması açısından kritik rolüne dikkat çekti.

Yalçın, bu tür organizasyonların farkındalık oluşturma ve çözüm üretme noktasında önemli katkılar sağladığını ifade etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Hatice Akın Yılmaz olmak üzere tüm TÜRGEV ailesine ve katkı sunanlara teşekkür edildi.

ÇALIŞTAY SONA ERDİ

Katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından çalıştay sona erdi.