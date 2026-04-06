

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası, 1. Olağan Genel Kurulunu yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Genel kurulda, sendikanın kuruluş sürecinden bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler de paylaşıldı.

Gerçekleştirilen genel kurul sonucunda, üyelerin açık iradesi ve güçlü teveccühü ile Genel Başkanlığa Timur Gök seçildi.

Genel Başkan Timur Gök yaptığı açıklamada, genel kurulun sadece bir seçim olmadığını vurgulayarak yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Gök, “Bu genel kurul, yıllardır görmezden gelinen ve sesi kısılmaya çalışılan sağlık çalışanlarının artık daha güçlü bir şekilde söz sahibi olacağının göstergesidir. Bugün burada sadece bir yönetim belirlenmemiş, aynı zamanda sağlık çalışanlarının iradesi sahaya yansımıştır” dedi.

Sendikanın en temel anlayışının üye odaklı ve katılımcı bir yönetim modeli olduğunu vurgulayan Gök, “Bu sendikada sadece yöneticiler değil, üyelerimizin her biri söz sahibidir. Bizler, kararları kapalı kapılar ardında değil, sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte alan bir anlayışı temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikal alanda yeni bir hareketlilik oluşturduklarını belirten Gök, “Uzun süredir sahada yeterince hissedilmeyen sendikal mücadelenin yeniden canlandığını görüyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz duruşla birlikte, sağlık çalışanlarının sorunlarının daha fazla gündeme geldiği ve sendikal yapıların sahaya yönelmek zorunda kaldığı açıkça ortadadır” şeklinde konuştu.

Sendikanın hiçbir yapının etkisi altında kalmadan, bağımsız ve kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade eden Gök, sağlık çalışanlarının haklarını savunma noktasında tavizsiz bir mücadele yürütüleceğini belirtti.

Açıklamasında liyakat, emek ve adalet vurgusu yapan Gök, “Emeğin yok sayıldığı, liyakatin göz ardı edildiği hiçbir anlayışı kabul etmeyeceğiz. Sağlık çalışanlarının haklarını korumak, sahadaki sorunları güçlü bir şekilde dile getirmek ve çözüm üretmek temel önceliğimiz olacaktır” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Gök, sendikanın sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir yapı olacağını vurguladı.

Genel kurulun birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandığı belirtilirken, yeni dönemde sendikanın sahadaki etkinliğini daha da artırarak çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

“Kararlıyız, güçlüyüz, sahadayız” mesajıyla sona eren açıklamada, sağlık çalışanlarının haklarını alana kadar mücadelenin süreceği vurgulandı.

