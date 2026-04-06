Türkiye genelinde faaliyet gösteren Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan sosyal çalışmacı ve psikologlar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen SİHHAT Projesi kapsamında yıllardır sahada aktif rol aldıklarını belirterek, yaşadıkları güvencesizlik sorununa dikkat çekti.

Sahada özellikle göçmenler, dezavantajlı bireyler ve kırılgan gruplarla birebir çalışan meslek elemanları; psikososyal destek, vaka takibi, kriz müdahalesi ve toplum sağlığının korunması gibi birçok kritik alanda görev üstleniyor. Çalışanlar, sundukları hizmetin yalnızca bireysel destekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal uyum ve kamu sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, SİHHAT Projesi çalışanlarının yıllar içinde ciddi bir saha deneyimi kazandığına dikkat çekilerek, “Bizler sahada yetişmiş, kriz yönetimini bilen, iletişim gücü yüksek ve sistemin işleyişine hâkim ekipleriz. Bu deneyim kısa sürede kazanılabilecek bir birikim değildir” denildi.

Pandemi süreci başta olmak üzere birçok olağanüstü durumda aktif görev aldıklarını vurgulayan çalışanlar, riskli koşullarda kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti. Açıklamada, “En zor zamanlarda sahadaydık, bugün de sahadayız. Ancak hâlâ geçici ve güvencesiz çalışma koşullarında görev yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sahada görev yapan deneyimli personelin yerine aynı niteliklere sahip yeni çalışanların bulunmasının zor olduğuna dikkat çeken meslek elemanları, bu durumun hizmet kalitesini ve sürekliliğini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, çalışan sirkülasyonunun artmasının hem hizmet alan bireyler hem de sistem açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

SİHHAT Projesi çalışanları, taleplerini şu sözlerle dile getirdi:“Kadro bir ayrıcalık değil, yıllardır verilen emeğin karşılığıdır. Bizler bu sistemin geçici değil, kalıcı bir parçasıyız. Sahada edindiğimiz deneyim ve üstlendiğimiz sorumluluk göz önünde bulundurularak, kalıcı ve güvenceli istihdam talebimizin karşılanmasını istiyoruz.”

Yetkililere çağrıda bulunan çalışanlar, konunun kamuoyunda daha fazla yer bulmasını beklediklerini ifade ederek, çözüm odaklı adımların atılmasını talep etti.

SİHHAT Projesi kapsamında görev yapan sosyal çalışmacı ve psikologlar, hem kendi mesleki gelecekleri hem de sunulan hizmetin sürdürülebilirliği açısından kadro düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.