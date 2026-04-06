Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığından yapılan açıklamada; “Yeniden Refah Partisi; milli ve manevi değerlere bağlı, disiplinli, ilkeli ve ahlaklı siyaset anlayışını esas alan bir siyasi harekettir. Bu doğrultuda teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapan mensuplarımızın, partimizin tüzüğüne, programına ve kurumsal disiplinine uygun hareket etmesi temel bir zorunluluktur.

Ancak yapılan değerlendirmeler ve ilgili süreçler neticesinde, Alacakaya İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Gülmez, Arıcak İl Genel Meclis Üyesi Müslüm KARAN ve Palu İl Genel Meclis Üyesi Ali ŞEKERCİ parti disiplinine aykırı tutum ve davranışlar sergilediği, teşkilat hiyerarşisine riayet etmediği ve parti politikaları ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili kişiler hakkında gerekli incelemeler yapılmış olup, Yeniden Refah Partisi Tüzüğü’nün 44. ve diğer ilgili maddeleri gereğince kesin ihraç edilmiştir. Disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı alınmıştır.

Hiçbir kişi ya da makam, partimizin ilke ve disiplin anlayışının üzerinde değildir. Yeniden Refah Partisi olarak, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürürken, kurumsal ciddiyetimizi ve disiplinimizi korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verildi.