Şube Başkanı Gökhan Arpa’nın göreve gelmesinin ardından kararlılıkla sürdürülen çalışmalar kapsamında, EBUAŞ çalışanlarının sendika güvencesine kavuşması adına somut gelişmeler yaşandı. Süreçte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın desteklerinin de etkili olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, göreve başladıkları günden itibaren iki temel hedef belirlediklerini ifade ederek, “En büyük hedefimiz BELPER personelimizin maaş seviyelerini yükseltmek ve EBUAŞ çalışanlarını sendikamız bünyesine dahil ederek sendikal haklara kavuşturmaktı. Bir buçuk yıllık süreçte her iki hedefimize de ulaştık. BELPER personelimizin maaşları asgari ücretin üç katına yükseldi. Bugün itibariyle de EBUAŞ çalışanlarımız sendikalı olmuştur” dedi.

Arpa, sürece katkı sunan isimlere de teşekkür ederek, “Bizlerden desteğini esirgemeyen, emeğin ve emekçinin her zaman yanında duran Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na ve sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sunan EBUAŞ Genel Müdürü Sayın Vedat Görgöz’e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, başlatılan süreç kapsamında EBUAŞ Merkez Bina, ELBÜS, Mezarlıklar Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi Merkez Bina ve Kültür Park'ta görev yapan çalışanlar ziyaret edilerek, sendika güvencesi müjdesi sahada da paylaşılmaya başlandı.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı olarak, emeğin korunması ve çalışanlarımızın haklarının geliştirilmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.EBUAŞ’ta artık sendika var, güvence var, gelecek var!”



