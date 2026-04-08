



Diyarbakır’da ikinci basın sitesinin kurulmasına yönelik atılan adımlar, yerel medya için önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, benzer bir çalışmanın Elazığ’da bulunmaması tartışma konusu oldu.

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elazığ’da basın mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirecek ve medya kuruluşlarını bir araya getirecek bir basın sitesi projesinin henüz gündeme gelmemesinin önemli bir eksiklik olduğu vurgulandı. Açıklamada, şehirdeki siyasi temsilciler ve ilgili kurumların konuya dair sessiz kalmasının, yerel basının ihtiyaçlarının yeterince dikkate alınmadığını gösterdiği ifade edildi.

Yerel basının bir şehrin hafızası ve denetim gücü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Elazığ basınının tüm zorluklara rağmen görevini sürdürdüğü belirtildi.

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, başta basın sitesi olmak üzere medya sektörünün ihtiyaç duyduğu altyapı ve destek projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Diyarbakır’da atılan adımların Elazığ için de örnek alınması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, yerel basının güçlendirilmesinin şehrin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağı ifade edilerek, yetkililerin vakit kaybetmeden somut adımlar atması gerektiği vurgulandı. Anahtar Parti Elazığ İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını ve basın camiasının yanında durmaya devam edeceklerini duyurdu.

