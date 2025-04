Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mahmutlu Mahallesi’nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısında, "Sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturuyoruz, ilçemizde milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı hâkim oluyor" dedi.Yeşilyurt’un tüm mahallelerini karış karış gezerek talep, istek ve sorunlara yerinde çözüm bulmaya devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mahmutlu Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıda mahalle sakinleriyle verimli bir buluşma gerçekleştirdi.Mahmutlu Mahallesi’ndeki Nadir Ertan Uygun İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda, Mahalle Muhtarı Yaşar Ekici ile vatandaşlar, yol, altyapı, temizlik hizmetleri ve park alanlarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Vatandaşlarla birebir sohbet ederek sıkıntıları not alan Başkan Geçit, iletilen taleplerin kısa vadede çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladıklarını söyledi."Hemşerilerimizle birlikte hareket ediyoruz"Başkan Geçit, ‘Milletle Bütünleşen Belediyecilik’ anlayışını ilçede hâkim kılarak, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit edip, yerinde çözümler getirmeye devam ettiklerini vurguladı.Yeşilyurt’un tüm mahallelerinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Geçit, "Sorunları yerinde görmek, vatandaşlarımızı dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu buluşmalarla çözüm sürecini hızlandırıyoruz. Milletimizle bütünleşen, vatandaşlarla bir ve beraber hareket eden bir yönetim anlayışımız var. ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programlarımızla mahalleleri gezerek hemşerilerimizle buluşup, talepleri yerinde öğrenip kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.Mahmutlu Mahallesi’nde verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Geçit, "Yol, asfalt, park ve altyapıyla ilgili taleplerin çözüme kavuşması için çalışmalarımızı hemen başlattık. Mahmutlu mahallemizin yaşam seviyesini artırmak için gereken her adımı atacağız. Diğer kurumlarla ilgili taleplerin çözümü için de girişimlerde bulunuyoruz. Biz hemşerilerimizle her zaman bir ve beraber hareket etmeye önem veriyoruz. Sloganımız ‘Birlikte Yeniden Yeşilyurt.’ Hangi sözü verdiysek onu yerine getirmek için çalışıyoruz. Yeni Yeşilyurt’u vatandaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz, sorunları tek tek çözüp daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyoruz" diye konuştu.Toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri de katıldı. Mahalle Muhtarı Yaşar Ekici ile vatandaşlar ise sorunlarının çözümüne verdiği önem ve gayretten dolayı Başkan Geçit’e teşekkür etti.