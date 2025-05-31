Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yalnızca Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu yerinde izledi.Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’ne dökülen akarsulara göç eden İnci Kefali balığı, bu süreçte suyun akışına karşı yüzerek görsel bir şölen sunuyor. Binlerce doğa ve fotoğraf tutkunu ise bu doğa olayını heyecanla takip ediyor. Bir dizi programa katılmak üzere Van’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Erciş ilçesindeki temasları sürüyor. Erciş Öğretmenevi’nde halk ozanlarının programına katılan Bakan Tekin, ardından Erciş’teki Balık Bendi Çayı’na geçerek burada inci kefalinin göçünü yerinde inceledi. Bakan Tekin, buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığı’nı ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.Bakan Tekin’e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras eşlik etti.