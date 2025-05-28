Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Büyükşehir Belediyesi olarak yağmurun ilk anından itibaren 389 personelimiz, 136 iş makinesi ve aracımızla sahadaydık. Afet Koordinasyon Merkezimize ulaşan 80 ihbarın 68’ine hızlıca müdahale ettik. Kalan ihbarlar için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Bugün öğleden sonra başlayan ve şehir merkezimizde etkili olan sağanak yağışta, yer yer metrekareye 34 kilogramı bulan bir yağış düştü. Çevre Yolu Sanayi Kavşağı Alt Geçidi dışında kent genelinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yağmurun ilk anından itibaren 389 personelimiz, 136 iş makinesi ve aracımızla sahadaydık. Afet Koordinasyon Merkezimize ulaşan 80 ihbarın 68’ine hızlıca müdahale ettik. Kalan ihbarlar için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.