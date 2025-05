Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap" inşaatı temel atma törenine katıldı. Bakan Yumaklı, "Özellikle 3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık bir alanı sulamaya açtık. Sadece bu yatırımlar sayesinde Muş’un ekonomisine yaklaşık 800 milyon lira civarında ekonomik kaynak sağlandı" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Avni Çakır ile makamda bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyarinden sonra Bakan Yumaklı, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve örnek çiftçilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Programı kapsamında merkeze bağlı Mercimekkale köyündeki arıtma tesisine geçen Bakan Yumaklı, burada incelemelerde bulundu."Gıda arz güvenliğinin ülkeler için öneminin her geçen gün daha arttığı bir dönemi yaşıyoruz""Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap" inşaatı temel atma törenine katılan Bakan Yumaklı, bu projenin Muş’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. İçinde bulunulan tören alanında 7 bin tonluk bir yükleme havuzunun olacağı yatırımın bir parçası olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Gıda arz güvenliğinin ülkeler için öneminin her geçen gün daha arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu artık sadece teorik bir konu değil, pratikte de ülkelerin ikbal meselesi, gelecek meselesi, gücü, kudreti, tarımsal üretim, gıda arz güvenliği. Dolayısıyla bu minvalde bakanlığımızın ana görevlerinden biri de gıda ağız güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasını, yürütülmesini temin etmek. Bu manada güçlü güçlü Türkiye’nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğinden hareketle şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkartıp geliştirmek en büyük amacımız, hedefimiz. Son 23 yılda elbette Muş’un bu anlamdaki altyapısını geliştirmek üzere birçok yatırım yaptık, tarımsal desteklerde bulunduk. Elbette yatırımların en önemlisi de su ve sulama yatırımları oldu. Yapılan bu yatırımlar sayesinde Muş’ta doğrudan veya dolaylı olarak tarım sektörünün önemli bir gelişme kaydettiğini de buradan büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum" dedi."Muş’un tarımsal üretim değeri halihazırda 33 kat artışla 14.3 milyar liraya yükseldi"3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık bir alanı sulamaya açtıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, sadece bu yatırımlar sayesinde Muş’un ekonomisine yaklaşık 800 milyon lira civarında ekonomik kaynak olduğunu söyledi. Bitkisel üretimindeki artışın bu sürede yüzde 260 oranında arttığını kaydeden Bakan Yumak, "Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığında 13. sırada olan Muş özellikle et ve süt üretiminde çok önemli de mesafeler kat etmiş. Süt üretiminde 16. sıraya yükselmiş. Bu artışa bağlı olarak da elbette biz pozitif şekilde bu artışı, bu ivmeyi hızlandırmak amacındayız. Dolayısıyla Muş’un tarımsal üretim değerinin halihazırda 33 kat artışla 14.3 milyar liraya yükseldiğini de söylemek istiyorum. 23 yıl önce Muş’tan tarımsal üretim ihracatı sadece 47 milyon dolardı. Şu anda bu rakamın 251 milyon dolara yükseldiğini de memnuniyetle söylemek istiyorum. Yeterli mi? Yetmez. Neye göre yetmez? Potansiyeline göre yetmez. İşte bugün temeline atacağımız bu yatırımlarla inşallah bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu."Özellikle atalarımızın ‘perşembenin gelişi çarşambadan bellidir’ diye bir sözü var" diyen Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğinin özellikle kuraklık anlamında sadece ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri kuvvetli şekilde etkilediğini de düşünürsek, en önemli risk kaynağının aslında su olduğunu buradan çıkarmış oluruz. Kuraklıkla mücadele önemli bir başlık. Sadece su ve sulama yatırımları değil, bu çok kıymetli ve verimli ovada ekilecek olan ürünleri de doğru şekilde planlamamız gerekir. İşte burada da üreticisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar bu sektörde faaliyet gösterenlerden şehrin eşrafına ve karar vericilerine kadar kimler varsa özellikle üretim planlamasının su ve sulama yatırımlarıyla eşleştirilmesi konusunda hakikaten çok önemli gayretleri var. Bundan sonra da aynı ciddiyetle ve aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."Türkiye’de son 23 yılda 10 bin 663 tesis hizmete açıldı"Su ve sulama yatırımlarının yanı sıra yeni baraj ve göletlerle depolama kapasitesini de artıracaklarını söyleyen Bakan Yumaklı, su kaynaklarına sahip çıkmak için yeraltı depolama sistemlerini geliştirdiklerini belirterek, "Bu konuyu mutlaka ama mutlaka gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Yine kapalı devre sulama sistemleri. Ülkemizde yapılan yeni yatırımlarda su ve sulama sistemlerinde sadece kapalı sistem sulama yatırımları gerçekleştirilmektedir. Önceden gelenlerin de mutlaka ama mutlaka biz yüzde 35-36 oranındayız. Şu anda 2028’e kadar bunu yüzde 45’lere kadar ulaştırma hedefindeyiz. Yine yüzer GES’lerle Keban’da ilk üretimine başlamış oldu. Özellikle pompaj kullananlarındaki enerji ihtiyacımızı buradan karşılamış olacağız. Türkiye için son 23 yılda genel bir rakam vermek istiyorum, 10 bin 663 tesis hizmete açıldı. Bunlar için de 3.3 trilyon liralık bir kaynak bu sistemlere aktarılmış oldu. Tabii ki buradan Muş ilimizde nasibini aldı. Sadece su ve sulama yatırımlarında bu güzel ilimize 34 milyar liralık 67 tesisi hizmete kazandırmış olduk. Bugün bu eserlere yenisini eklemek üzere buraya geldik" dedi."3 etap için yani 780 bin dekarlık alan için harcanacak olan kaynak 42 milyar ile 45 milyar lira arasında değişecek"Muş Ovası Sulama Projesi’nin 3. etapta gerçekleşeceğini anlatan Bakan Yumaklı, "Bu yatırımla bugün yaklaşık 170 bin dekarlık bir alanın sulanması için düğmeye basmış olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz bu sulamayı gerçekleştirecek olan sulama boruları içinde duran TOGG’u görüyorsunuz. Bu kadar büyük devasa yapılarla gerçekleştirilmiş oluyor. Bu yatırımlar biraz şehirlerden uzak alanlarda olduğu için kıymetli vatandaşlarımız bunları görme şansına sahip olamıyor ama bu vesileyle buradan tekrar belirtelim. 3 etapta gerçekleşecek olan bu yatırımları yapacağız ve vatandaşlarımızın üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 170 bin dekarlık bir alanı biraz gözünüzde canlansın diye başka bir türlü örnek vereyim. 23 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulamış olacak. Buradan ne kadar devasa bir yatırım olduğunu da görmemiz mümkün olacak. İnşallah 2027 yılının sonunda bu yatırımı tamamlayıp hayata geçirmiş olacağız. Bu projenin bütçesi harcayacağımız rakam bugünün fiyatlarıyla 7.3 milyar lira. 3 etap için yani 780 bin dekarlık alan için harcanacak olan kaynak 42 milyar ile 45 milyar lira arasında değişecek. Alparlan-1 ve HES tarafından bu projedeki harcanacak olan elektrik enerjisinin pompajlı olduğunun altını çizen Yumaklı, Muş’un tarihindeki bu en büyük yatırım hayırlı uğurlu ve bereketli olsun. Üreticilerimizin buradan üretecekleri hem kendileri hem Muş ekonomisi ve ülkemiz için büyük bir güç olacak" ifadelerini kullandı."Hasköy, Korkut ve Muş merkez ile 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar gerçekleştirmiş olacak"Muş’un içme suyu arıtma tesisini de gördüklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Devasa bir yatırım. Bu da Muş ilimiz için hayırlı olsun. Şu anda arkadaşlarımız testlerine devam ediyor. Yıllık memba suyu kalitesinde 31 milyon metreküp suyu Muş’un ve çevre yerleşim alanlarının hizmetine sunmuş olacağız. 11 yerleşim yeri yaklaşık Hasköy, Korkut ve Muş merkez ile 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar gerçekleştirmiş olacak. Hamdolsun hakikaten çok önemli bir yatırım. Bunun da altını buradan çizmek istiyorum. Üniversite ve organize sanayi bölgesinin de su ihtiyacı buradan karşılanmış olacak. 852 milyon liraya mal olmuş bu yatırımın da 150 bin metreküp bir suyu günlük arıtma kabiliyetine sahip olacağını da belirtmek istiyorum. Performans testleri yakın zamanda bitecek. Kısmet olursa onun da açılışını burada hep beraber yapmış oluruz. Öncelikle muşumuzun ama genelde de ülkemizin parlak geleceğinin ve refahınıon temellerini atıyoruz. Sadece bir yatırımın temeli değil. Çalışmalarımıza her zaman için çok güçlü desteği, bizi cesaretlendirmesi ve yönlendirmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Yatırımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."2. etap devamında 3. etapla beraber tüm ovayı suya kavuşturduğumuzda Muş gelecek 10 yıl içinde tarım da Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olacak"Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır ise Muş’un 368 köyü, 217 bağlısı, yaklaşık 400 bin nüfusuyla tam anlamıyla bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade ederek, "İnşallah devam eden yatırımın devreye girmesiyle 1. etapla beraber yaklaşık 170 bin dönüme yakın arazimiz suya kavuşacak. Bu şüphesiz Muş’un tarımındaki gücüne güç katacak. 2. etap devamında 3. etapla beraber tüm ovayı suya kavuşturduğumuzda Muş kesinlikle gelecek 10 yıl içinde tarım da Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olacak. Elbette ki bu Muş’un gücü kadar da ülkemizin gücü olacak. Tarım ve hayvancılıktaki bu potansiyelimiz sayesinde Muş artık göç veren bir il konumundan kesinlikle çıkmıştır. Bu devam eden yatırım bunların da devreye girmesiyle beraber ilimiz bilakis artık cazibe merkezi konumuna dönecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilimizin bakanlığınızla ilgili her konusunda başta şahsınız olmak üzere her kademedeki yöneticilerimize göstermiş olduğunuz çok üst seviyedeki yakınlığa ilgi alaka desteği de şahsım ve tüm bu hemşerilerime adına teşekkür ediyorum. Temelini atayacağımız devam eden yatırımımızın ilimize bölgemize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor" dedi.Beraberindekilerle projenin birinci etabının temelini atan Bakan Yumaklı, daha sonra iş makinesi kullanarak boru döşedi.