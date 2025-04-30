“Kuzey Evleri Vizyon Projesi” adı verilen bu yeni çalışma, hem konut hem de iş merkezi alanlarını kapsayan karma bir proje olarak dikkat çekiyor.



PROJENİN DETAYLARI

Kuzey Evleri Vizyon Projesi, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına uygun olarak planlandı. Toplamda 150 metrekarelik 3+1 ve 125 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri ile geniş ve ferah yaşam alanları sunacak proje, farklı aile tipleri ve yaşam tarzlarına hitap ediyor.

Modern mimari anlayışıyla tasarlanan konutlar; geniş balkonları, akıllı ev sistemleri ve site içi sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. Ayrıca iş merkezlerinin de dahil edilmesiyle bölgenin ticari hareketliliğine katkı sağlaması hedefleniyor.



“VİZYON PROJE” VURGUSU

Kuzey İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Firmamızın uzun süredir üzerinde çalıştığı vizyon projesini hayata geçiriyoruz. Kuzey Evleri Vizyon Projesi ile hem şehrimize değer katacak hem de vatandaşlarımızın modern ve huzurlu yaşam alanlarına kavuşmasını sağlayacağız. Projemiz, bölgemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.

BÖLGEYE KATACAĞI DEĞER

Protokol Caddesi’nin son yıllarda hızla gelişen bir yerleşim ve ticaret alanı haline geldiğini belirten sektör temsilcileri, Kuzey Evleri Vizyon Projesi’nin bölgeye yeni bir kimlik kazandıracağını ve gayrimenkul değerlerini yükselteceğini ifade ediyor. Proje henüz inşaat aşamasında olmasına rağmen, dairelere olan ilginin oldukça yoğun olduğu bildiriliyor.



