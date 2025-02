MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, konteyner çarşıda esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekonomik zorluklara rağmen direnmeye çalışan esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karademir, yerinde dönüşüm, kredi faizleri ve altyapı eksiklikleri konusunda çözüm çağrısı yaptı.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Büyükşehir Belediyesi arkasındaki konteyner çarşıda esnafları ziyaret etti. Karademir, esnaflarla tek tek ilgilenerek onların sorunlarını dinledi ve Malatya’nın ekonomik durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Başkan Karademir, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:"Berat Kandili’ni idrak etmemizin ardından Ramazan ayına yaklaşmış olacağız. Ramazan ayının bereketiyle esnafımızın yüzü gülecek. Malatya, yaşadığı zorluklara rağmen ticaretini yeniden canlandırmaya başladı. Bu süreçte hemşehrilerimizin esnaflarımıza sahip çıkması büyük önem taşıyor. Özellikle deprem sonrası üçüncü Ramazan’ı karşılayan esnafımızın desteklenmesi gerekiyor."Karademir, Malatya halkına çağrıda bulunarak, yerel esnaftan alışveriş yapılmasının önemine vurgu yaptı. Karademir, "Zincir marketlerden ve büyük alışveriş merkezlerinden alışveriş yapılmaması gerektiğini, yerel esnafa destek verilmesini talep ediyoruz. Esnafımız, siftah yapmadan evine ekmek götürmeye çalışıyor. Buna rağmen her şeye direnerek işlerinin başında duruyorlar. Onlara sahip çıkmak, hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi."Esnaf kredi ve yerinde dönüşüm konularında ciddi sorunlar yaşıyor"Esnafların yaşadığı en büyük sorunlardan birinin yüksek kredi faizleri olduğunu belirten Karademir, bankaların bu konuda esnafa daha destekleyici politikalar sunması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:"Faizler düşürüldü, ancak bankaların esnaflara uyguladığı faiz oranları hala çok yüksek. Mevduat faiz oranları ise çok düşük. Bankalar bu konuda adım atmalı ve esnafı rahatlatacak faiz oranları sunmalı. Aksi halde birçok esnaf, borç yükü altında ezilmeye devam edecek."Ayrıca, yerinde dönüşüm projelerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Karademir, mevcut bütçenin yetersiz kaldığını ifade etti. Şu an için uygulanan 1.5 milyon TL’lik desteğin projelerin hayata geçmesi için yeterli olmadığını ifade eden Karademir, "Bu rakamın en az 2.5 milyon TL’ye çıkarılması gerekiyor. Aksi takdirde, yerinde dönüşüm projeleri tamamlanamaz ve esnafımız iş yerlerini tekrar ayağa kaldıramaz. Bu konuda ilgili bakanlıkların ve Cumhurbaşkanımızın bir adım atmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu."Temizlik ve güvenlik önlemleri artırılmalı"Esnafların temizlik ve güvenlik gibi altyapı sorunlarıyla karşılaştığını belirten Karademir, belediyelerin bu konulara daha fazla önem vermesi gerektiğini dile getirdi.Esnafların zaten zor şartlarda iş yapmaya çalıştığına dikkat çeken Karademir, "Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çarşıların daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Bu, esnafın iş yapmasını kolaylaştıracağı gibi, müşteri sayısını da artıracaktır." dedi."Malatya’nın ticaret hayatı yeniden canlanacak"Karademir, konteyner çarşı inşaatının tamamlanmasının ardından esnafın daha iyi şartlarda ticaret yapabileceğini belirterek şunları söyledi:"Malatya’mızın ticaret hayatı yeniden canlanacak. Çarşımızın ufak eksiklikleri olsa da tamamlandığında esnafımız için büyük bir kazanım olacak. Bizler de MAGİNDER olarak bu sürecin yakından takipçisi olacağız."Son olarak, MAGİNDER ailesi olarak her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Karademir, şu mesajı verdi:"Siyasetle ilgilenmiyoruz, Malatya için sahadayız. Esnaflarımızın, iş insanlarımızın ve Malatya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız."