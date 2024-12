Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Erzurum Aziziye İlçe sınırları içerisinde Tarım Kredi Fabrikası Yem Fabrikası kurulması müjdesini verdiğini belirterek, yem fabrikasının temelinin Haziran ayında atılacağını açıkladı.’Üretici rahat nefes alacak’Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıkta çok büyük bir potansiyelinin olduğunu bu konuda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Erzurum Milletvekillerimize, Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın’a, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’a, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’na katkılarından dolayı Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği adına teşekkür ediyorum.Şunu ifade etmek istiyorum, Erzurum’a kurulacak yem fabrikası üreticimizi rahatlatacak. Allah nasip ederse Tarım Kredimizin Yem Fabrikasının temelini bahar ayında atılarak, faaliyete geçmesiyle birlikte üreticilerimize önemli bir girdi olan yem konusunda rahat nefes aldırmış olacak. Doğu Anadolu’da yoğun olarak yapılan hayvancılığın bölgesel ekonomi açısından önemi büyüktür. Gerek hayvansal üretimde istenen verime ulaşılmasında gerekse işletmelerin karlılığının artırılmasında “yem” en önemli faktörlerden biridir.Kapsamlı ve yüksek donanımlı yem fabrikasının Erzurum’a ve bölge illerimize hayvancılık faaliyetlerine ciddi bir katkısı olmakla birlikte, yem de kullanılan hammaddenin de bu bölgeden tedarik edileceğini ve bunun tarımsal hasılanın artışına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Kurulacak tesislerin Erzurum’a hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.