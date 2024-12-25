YURTLİG Kapsamında Bilek güreşi heyecanı Yakutiye Gençlik Merkezimizde yaşandı. Kızlarda Hattat Hasan Çelebi Yurdu şampiyon oldu. Erkeklerde ise Aziziye birincilik kürsüsüne çıktı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan YURTLİG Bilek güreşi heyecanı Yakutiye Gençlik Merkezimizde yaşandı. Melih Gül’ün koordinatörlüğünü yaptığı şampiyonada Teoman Cansever ile Ömer Aydın hakem olarak görev yaptı. Kızlarda sağ ve sol kolda Hattat Hasan Çelebi Yurdu şampiyon oldu. İkinci sırada Abdurrahman Gazi Yurdu yer aldı. Alvarlıefe Yurdu üçüncülüğü elde etti. YURTLİG Bilek güneşinde heyecan erkekler müsabakalarında devam etti. YURTLİG Erkekler Bilek Güreşi İl birinciliğinde Aziziye birinci oldu. İbrahim Hakkı Yurdu 2., Oğuzhan Yaşar Yurdu 3. Oldu. Sağ kolda ise üçüncülük madalyası Nurettin Topçu Yurdunun oldu. Dereceye giren takımların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ve diğer davetliler tarafından verildi.