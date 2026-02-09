Ticaret Borsası ziyaretinde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; “Konsey çalışmalarında Mehmet Ali Dumandağ başkanımızın bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum. Elazığ adına ortaya koyduğu vizyon ve katkılar son derece kıymetli” dedi.

Bölge illerin oda ve borsa başkanlarıyla birlikte Elazığ Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın Elazığ ekonomisinin can damarı olduğunun altını çizerek, bu sektörlerin aynı zamanda sanayiye önemli ölçüde girdi sağladığını belirtti.

Elazığ’ın Öküzgözü ve Boğazkere üzüm üretimiyle, alabalık üretiminde ve büyükbaş hayvancılıkta bölgesel bir merkez konumunda olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, arıcılıkta da ilin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Elazığ Ticaret Borsası’nın 1937 yılından bu yana tüccar ve sanayiciye hizmet verdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, gelecek yıl 90. kuruluş yılını kutlayacak olan borsanın akredite ve 5 yıldızlı bir borsa olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Tarıma dayalı sanayinin gelişimine önemli katkılar sunulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu’na hamilik yapılmasının da örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Ticaret Borsaları Konseyi’nde Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Konsey çalışmalarında Mehmet Ali Dumandağ’ın bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum. Elazığ adına ortaya koyduğu vizyon ve katkılar son derece kıymetli” dedi.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları, Elazığ Ticaret Borsası’nın kurumsal gücünü ve Dumandağ’ın TOBB nezdindeki saygın konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ticaret Borsası Meclis Toplantısına da katılan Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Meclis Başkanı Aydın Torgut ve üyelerden sorunlar hakkında bilgi aldı, devam eden projelerin görsellerini inceledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da; “Başkanımız sadece Elazığ’ı değil tüm Türkiye ve Avrupa’yla ilgileniyor. Kendileriyle Mısır’da beraberdik. Çok güzel toplantılar yapıldı. Mısır’ın odalar birliği başkanı ve cumhurbaşkanımızla birlikte çok dolu günler geçti. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizim yaptığımız her işte kendilerinin büyük emekleri var.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Aydın Torgut da Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteklerinin önemli olduğunun altını çizerek kendilerini Borsada ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından ziyaret anısına Başkan Hisarcıklıoğlu’na plaket takdim edildi.