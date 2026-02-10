Ziyarette, odamız tarafından her yıl geleneksel olarak sürdürülen proje kapsamında dar gelirli vatandaşların desteklendiği belirtilirken, Sayın Vali Hatipoğlu’nun küçük esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etmesi memnuniyetle karşılandı.Başkan Cebrail Top, Ramazan ayının bereketiyle tüm esnaflara bol ve hayırlı kazançlar dileyen Vali Hatipoğlu’na nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti
Elazığ Bakkallar Odası’ndan Vali Hatipoğlu’na ramazan ziyareti
Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Oda Birliği Başkanı Turran Kurnaz ile birlikte, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nu ziyaret eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Cebrail Top, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan “Bakkal Kart Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulundu.