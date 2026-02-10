Kovancılar Belediyesi bünyesinde görev yapan şirket işçilerini kapsayan sözleşme, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa tarafından imza altına alındı.

Yoğun ve zaman zaman çetin geçen müzakere sürecinde, çalışanların hak ve kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi adına kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar arasında sürdürülen yapıcı diyalog neticesinde sözleşme karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bizim önceliğimiz her zaman üyelerimizin emeğini ve alın terini korumaktır. Bu süreçte kararlı bir duruş sergileyerek çalışanlarımızın haklarını en iyi noktaya taşımak için gayret gösterdik. Sayın Belediye Başkanımızın yapıcı yaklaşımı ve uzlaşı iradesi sayesinde süreci olumlu bir şekilde tamamladık. İmzalanan sözleşmenin tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök’ün sürece çözüm odaklı yaklaşımı ve çalışanların beklentilerini dikkate alan tutumu, sözleşmenin uzlaşı içerisinde sonuçlanmasında önemli rol oynadı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin Kovancılar Belediyesi’nde görev yapan şirket işçilerine ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.