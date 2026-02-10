Başkan Gök; “Acil sağlık hizmetleri, saniyelerle yarışılan ve telafisi olmayan sonuçlar doğurabilen hayati bir kamu hizmetidir. Görev başındaki bir ambulansa kasıtlı olarak yol vermemek, önünü kesmek ya da geçişini engellemek; basit bir trafik kuralı ihlali değil, insan hayatını doğrudan tehlikeye atan ağır bir eylemdir.

Ambulansın içinde taşınan hasta; bir anne, bir çocuk, bir yaşlı ya da hayata tutunmaya çalışan herhangi bir vatandaşımız olabilir. Bu nedenle ambulansa yol vermemek yalnızca sağlık çalışanlarını değil, toplumun tamamını hedef alan ciddi bir sorumsuzluktur.

Bugün gelinen noktada, görevde olan ambulansların trafikte sistematik biçimde engellendiği ve mevcut yaptırımların caydırıcı olmadığı açıkça görülmektedir. Mevcut idari para cezaları, ihlallerin önüne geçmekte yetersiz kalmakta; ambulansların zamanla yarıştığı bu hayati süreçte yaşanan her gecikme, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir.

Hukuki açıdan değerlendirildiğinde; sireni ve tepe lambası açık olan bir ambulansın, sürücü tarafından bilerek ve isteyerek engellenmesi, taşıdığı hastanın hayati risk altında olduğu herkesçe öngörülebilir bir durumdur. Bu ihtimali bilerek göze alan kişiler açısından, doğrudan öldürme kastı bulunmasa dahi olası kastla öldürmeye teşebbüs suçu gündeme gelebilmektedir.

Ambulansa yol verilmemesi sonucu hastanın hayatını kaybetmesi halinde ise, kast aranmaksızın taksirle kişinin ölümüne sebebiyet verme suçu oluşabilmektedir. Trafikte ambulansa yol vermemek, öngörülebilir sonucu olan ağır bir ihmal olup ölümle sonuçlandığında ciddi cezai sorumluluk doğurmaktadır.

Öte yandan ambulans personeli, görev başında bulunan kamu görevlileridir. Bilerek ambulansın geçişini engellemek, sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini fiilen engellemek anlamına gelmekte ve kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme suçunu oluşturmaktadır.

Acil sağlık hizmetleri aynı zamanda kesintisiz yürütülmesi gereken temel bir kamu hizmetidir. Ambulansın geçişinin engellenmesi, bireysel bir ihlal olmanın ötesinde kamu hizmetinin aksatılması sonucunu doğurmaktadır.

Unutulmamalıdır ki trafikte yol vermediğimiz her ambulans, ihtimal dahilinde kendi evimize, kendi sevdiklerimize doğru ilerliyor olabilir.

Tüm bu nedenlerle ambulansa yol vermemek basit bir trafik ihlali olarak değerlendirilemez. Eylemin süresi, kasıt derecesi ve ortaya çıkan sonuçlara göre yüksek tutarlı idari para cezaları, ehliyete geçici el koyma, trafikten men gibi yaptırımların yanı sıra, olayın sonucuna göre ağır cezai sorumluluklar da söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle ambulanslar için özel, açık ve caydırıcı bir yasal düzenleme acilen hayata geçirilmelidir. Ambulansın geçişini engelleyenlere yönelik büyük ve ağır para cezaları ile desteklenmeyen düzenlemelerin caydırıcı olması mümkün değildir. Caydırıcılığı olmayan cezalar ihlalleri azaltmamakta, her geciken ambulans ise geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmaktadır.

Sağlık çalışanları görevlerini yaparken engellenmemeli, vatandaşlarımızın yaşama hakkı trafikteki bilinçsizlik ve duyarsızlığa teslim edilmemelidir.Ambulansa yol vermek bir nezaket değil, hukuki ve vicdani bir zorunluluktur.Yetkilileri bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmeye; tüm vatandaşlarımızı ise ambulans sireni duyduklarında bir an bile tereddüt etmeden yol vermeye davet ediyoruz.Çünkü ambulansın gittiği yerde, bir hayat beklemektedir” ifade etti.