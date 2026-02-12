Gerçekleştirilen ziyaretlerde yalnızca iyi niyet temennileri değil, Elazığ ekonomisinin geleceğine dair kapsamlı bir vizyon da paylaşıldı.

Esnaf odalarının karar alma ve planlama süreçlerinde çok daha etkin şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Öner, şehrin ekonomik omurgasını oluşturan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin sürecin merkezine alınmasının zorunluluk olduğunu ifade etti.

Öner, doğru tespit ve doğru planlama yapabilmenin ilk şartının sahayı doğru anlamak olduğuna inandıklarını belirterek, “Önce dinleyeceğiz, gözlemleyeceğiz ve anlayacağız. Çünkü doğru teşhis konulmadan sağlıklı bir yol haritası çizilemez. Sağlıklı veri olmadan da sağlıklı politika üretilemez” dedi.

Bu kapsamda mikro ölçekli işletmelerin mevcut durumlarının detaylı şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Öner, “Hangi sektörde ne kadar üretim var, esnafımızın finansmana erişim durumu nedir, dijitalleşme seviyesi hangi aşamada, istihdam kapasitesi nasıl? Bunları somut verilerle ortaya koymalıyız. Esnaf odalarımız bu sürecin en önemli paydaşıdır” diye konuştu.

Değişen ekonomik koşullar ve yeni ticari ekosisteme de dikkat çeken Öner, Elazığ’daki işletmelerin dijital dönüşüm, e-ticaret, finansal okuryazarlık ve kurumsallaşma alanlarında desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Küresel rekabet artık yerel ölçekte hissediliyor. Mikro işletmelerimizi bu yeni ticari düzene hazırlamak zorundayız. Eğitim, rehberlik ve stratejik planlama desteğiyle esnafımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, esnaf odalarıyla kurulan güçlü iletişim ve istişare ortamının kendilerini motive ettiğini belirterek, “Bu birliktelik, Elazığ’ın geleceği adına büyük bir güçtür. Ortak aklı harekete geçiren dinamik bir anlayışla şehrimizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Esnaf odaları başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Elazığ’ın ekonomik kalkınması için iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.



