Ziyaret kapsamında;

* Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Toraman,

* Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen,

* Elazığ Fırıncılar, Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız,

* Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş,

* Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut,

* Elazığ Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cengiz Gedik,

* Elazığ Bakırcılar, Kalaycılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalnız,

* Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu’na hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Gerçekleştirilen ziyarette şehir ekonomisinin mevcut durumu, esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Dumandağ, esnaf ve sanatkârların Elazığ’ın ekonomik ve sosyal hayatındaki yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Esnaf ve sanatkârlarımız bu şehrin omurgasıdır. Sabahın erken saatlerinde kepenk açan, akşam geç saatlere kadar alın teri döken her bir esnafımız Elazığ ekonomisine can suyu olmaktadır. Ticaret Borsası olarak üretimin, ticaretin ve istihdamın artması için çalışırken, esnaf teşkilatlarımızla güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Elazığ’ın kalkınması, kurumlarımızın ortak aklı ve birlikte hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Önümüzdeki süreçte tarım, hayvancılık, ticaret ve küçük ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi adına ortak projeler üretmeye hazırız. Esnafımızın finansmana erişimi, pazarlama imkânlarının geliştirilmesi ve yeni nesil ticaret anlayışına uyum sağlaması noktasında her türlü istişareye açığız. Amacımız; daha güçlü bir Elazığ ekonomisi, daha sürdürülebilir bir ticaret yapısı ve geleceğe güvenle bakan bir şehir inşa etmektir.”

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları ise nazik ziyaretlerinden dolayı Dumandağ ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkanlar, Elazığ’ın ticari hayatının daha da güçlenmesi adına kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

